Pogba doléčil zranění a hlásí návrat. Zůstane v Manchesteru, nebo zamíří jinam?

Manchester Za Manchester United naposledy nastoupil šestadvacátého prosince. V této sezoně dohromady stihl jen osm soutěžních utkání, v nichž zaznamenal dvě asistence. Paul Pogba už od léta laboroval se zraněním kotníku, které si na začátku roku vyžádalo operaci. Francouzský reprezentant už se kompletně zotavil, pomalu začíná trénovat s míčem a vyhlíží svůj návrat na trávník: „Jsem zase hladový. Chci předvést, jak moc mám fotbal rád.“

Takhle dlouhou pauzu sedmadvacetiletý záložník ještě nezažil, vážnější zranění se mu až do této sezony vyhýbala. V jejím průběhu byl Rudým ďáblům k dispozici jen v sedmi duelech Premier League, první náznaky problémů s kotníkem se objevily už na konci srpna. Po dvouzápasovém odpočinku se Pogba vrátil do sestavy proti Arsenalu. Jednalo se o předčasný návrat, který si vyžádal téměř tříměsíční pauzu. A protože kotník zlobil i na konci prosince, byla operace nutností.



„Zranění se začalo ozývat už v utkání čtvrtého kola proti Southamptonu. Dále jsem s tím trénoval a odehrál i několik zápasů, což byla chyba. Lékaři poté našli zlomeninu. Dostal jsem sádru a zdálo se, že situace se zlepšuje, ovšem po dvou zápasech v prosinci se problémy vrátily. Nyní už se ale cítím velmi dobře a myslím jen na to, až se vrátím a budu trénovat s týmem se vším všudy,“ uvedl Francouz pro oficiální podcast Manchesteru United.

Manchester, Juventus nebo Real?

Francii dozrává skvělá generace mladých talentů a vzhledem k obrovské konkurenci se v národním týmu nenajde místo pro spoustu kvalitních fotbalistů. S nadsázkou se tedy dá říct, že pandemie viru covid-19 přišla Pogbovi vhod. Těžko odhadnout, v jaké formě by ho závěr sezony zastihl a jestli by se do nominace reprezentace galského kohouta na letní EURO vůbec dostal. Smlouva v Manchesteru mu končí příští léto, ovšem varianta, že by všestranný záložník opustil Anglii už dříve, rozhodně existuje.

Pogba je bezpochyby nadstandardní hráč, kvůli nedostatečnému zapálení pro hru a celou řadu dalších věcí ale leží poměrně velké skupině fanoušků Red Devils v žaludku. O jeho vztahu ke klubu a možném odchodu se spekuluje takřka neustále. Mezi největší zájemce o služby mistra světa z roku 2018 patří Real Madrid. Trenér Bílého baletu Zinedine Zidane je velkým fanouškem svého krajana a navíc potřebuje zalepit díry ve středu pole po stárnoucích Modrićovi a Kroosovi.

Pogbova tržní hodnota vzhledem k současné situaci a pauze způsobené zraněním pochopitelně klesla, uznávaný statistický web Transfermarkt ji odhaduje na 80 milionů eur (2,16 miliard korun). Dá se ale očekávat, že United se svého klíčového hráče nebudou chtít vzdát jen tak. Potencionální kupci budou dost možná muset obětovat někoho z vlastních řad a sáhnout k možnosti výměny. Není žádným tajemstvím, že o návrat francouzského záložníka dlouhodobě stojí Juventus, který je na oplátku ochoten poslat do Manchesteru perspektivního nizozemského stopera Matthijse de Ligta.

Těžké dilema pro Kanea

Reálně hrozí, že Premier League dříve či později přijde ještě o jednu výraznou osobnost. Harry Kane strávil v Tottenhamu necelých šest sezon, během nichž nasázel úctyhodných 181 branek, na výraznější týmový úspěch ale stále čeká. Nyní stojí kapitán anglické reprezentace na rozcestí. Zůstat loajální a patřit k hlavním tvářím přestavby kádru pod taktovkou Josého Mourinha? Nebo v nejlepších letech své kariéry odejít do jiného klubu, kde se šance na zisk vytoužených trofejí zvýší?

„Momentálně je pro mě těžké odpovědět. Spurs miluji, to se nikdy nezmění. Na druhou stranu, vždy jsem tvrdil, že pokud začnu cítit, že se jako tým nezlepšujeme nebo že nejdeme správným směrem, jen láska ke klubu mě tu neudrží. Jsem ambiciózní, pořád se chci zlepšovat a hlavně vyhrávat tituly,“ řekl obávaný kanonýr v rozhovoru pro SkySports.

Zájemci z Premier League ale mají s největší pravděpodobností smůlu, vedení Tottenhamu totiž uvedlo, že nehodlá svou největší hvězdu prodávat ligovým konkurentům. Další překážkou při Kaneově angažování představuje hráčova cena, kterou prezident klubu Daniel Levy stanovil na 200 milionů liber (6,18 miliard korun). Kdo ví, zda by byl někdo v této době, kdy sport svírají finanční problémy, schopen či vůbec ochoten takovou sumu zaplatit.