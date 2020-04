POHLED: Ne, Djokovič končit nemusí. Ale není to tak dobrá zpráva

Praha Pokud by měl tenis a sport celkově letos přijít o Novaka Djokoviče, bylo by to na otevírání šampaňského. Omluvte sarkasmus, o moc víc toho člověku v dnešní době ostatně nezbývá. Ale zároveň lze přesně takto – byť s určitou jedovatostí – přeložit (ne)zprávu, která v pondělí proběhla médii po celém světě.

Srbský tenisový král totiž ve facebookové debatě s krajany sportovci uvedl: „Osobně jsem proti očkování a nechtěl bych, aby mě k tomu někdo nutil, abych mohl cestovat. Ale pokud to bude povinné? Budu se muset rozhodnout. Mám na to svůj názor. A nevím, jestli ho někdy změním.“

Djokovič bývá ve svých mediálních výstupech výřečný a poměrně upřímný, což reportéři znají z tiskovek nejen na grandslamech. Také je v řadě oblastí včetně stravy a nemateriálního přístupu k životu hodně alternativní: v nepejorativním slova smyslu, prostě řeší věci jinak než majorita (známé jsou kupříkladu jeho striktní diety). Proto jeho pohled na očkování vakcínou proti covid- 19 nepřekvapí.



Bát se ale zatím nemusí. Bohužel.

I ti největší optimisté vidí možnost uvedení vakcíny na příští rok, což by se upřímně rovnalo zázraku vědeckého snažení. Jelikož lze počítat s tím, že by mělo jít o vakcínu pro celou populaci planety, nepřipadají totiž v úvahu vážnější vedlejší účinky ani v řádu promile, neboť i to by znamenalo ohrožení milionů lidí.

Zajímavější ovšem je, že Djokovič – ať už vědomě, či nezáměrně – teoreticky pracuje s variantou, že by vakcína mohla být pro profesionální sportovce kočovníky typu tenistů povinná. Což souzní s aktuálním výrokem slavné francouzské hráčky Amélie Mauresmové, že „žádná vakcína rovná se žádný tenis“.



Je-li tomu skutečně tak, představuje to pro globalizovaná sportovní odvětví kardinální průšvih.

Znamenalo by to mimo jiné prakticky nulovou šanci na odloženou olympiádu v Tokiu příští léto. Konec snů o odloženém fotbalovém Euru příští červen.

Totéž by šlo – nenastane-li bezprecedentně rychlý vědecký pokrok a podobně bezprecedentně hladké testování – napsat také o zimních hrách v Pekingu 2022, vždyť ty mají začít za necelé dva roky...



Djokovič bude muset brát v úvahu nejdřív jiné věci. Třeba to, co už před týdny prozíravě zmiňoval šéf Australian Open, jehož turnaj pracuje s mnoha variantami: nebude-li vakcína, což v lednu 2021 nebude prakticky jistě, mohla by být provizorním řešením několikadenní až několikatýdenní izolace po příletu. Hráčům by to ještě prodloužilo pobyty na místě, kalendáře ATP a WTA by se ještě víc zahustily.

Relevantnější zprávou ohledně možné budoucnosti Novaka Djokoviče je tak spíš to, že se mu po tenisu stýská, jak popsal na Instagramu. „Šest týdnů izolace. Budu upřímný – pro tenistu je fakt divné být na jednom místě déle než pár dní. To jsem nezažil snad patnáct let,“ uvedl Djokovič. „Jsem šťastný, že můžu být s dětmi. Zároveň je složité přijít o všechen ten adrenalin. My sportovci ho máme v povaze, potřebujeme soutěžení, výzvy.“

Teď žádné nemá a svět po sportu hladoví. Chybějí události i zprávy, a tak vzniká všelicos. Třeba zapletení tenisového krále do koronavirových spekulací.