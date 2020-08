Pohoda na Letné: snadná výhra na začátek letní přípravy i pokračování Hancka

Praha Už bez Guélora Kangy, Martina Frýdka či Costy Nhamoinesua začala fotbalová Sparta letní přípravu. V jejím úvodu si v poklidu dokráčela pro vítězství 5:0 nad nováčkem druhé ligy z Táborska.

„Hany, hraj víc natěsno. Rychleji, hoši, rychleji. Míč musí lítat ze strany na stranu.“ Trenér Václav Kotal i přes poklidné vítězství v prvním utkání přípravy pobíhal okolo lavičky a neustále svým svěřencům vštěpoval své postřehy, tak aby udržel nastolený herní projev Sparty z konce uplynulého, nedávno skončeného ročníku.

Letenští odpor soka z Táborska otupili už během prvního poločasu, kdy se spolu s Ladislavem Krejčím a Adamem Karabcem dvakrát trefil navrátilec z hostování Matěj Polidar, z penalty se k tomu v patnácté minutě neprosadil Adam Hložek.

„Dal jsem dva góly, ale jinak úplně spokojený nejsem. Poztrácel jsem dost balonů, mám na čem pracovat,“ uvedl pokorně pro klubovou televizi Polidar.

Ve druhé půli výhru potvrdil další aspirant na boj o základní sestavu a navrátilec Lukáš Juliš, který trenérovi Kotalovi přidělal příjemnou starost v podobě skladby již tak přeplněné útoky.

„Zápas byl završením kondiční části přípravy, v úterý odjíždíme na soustředění do Rakouska. Z toho pohledu jsem rád, že si kluci zahráli a že proti běhavému soupeři celkem jednoznačně zvítězili. Výsledek je velmi dobrý, mohli jsme dát i více gólů. Neinkasovali jsme, je na čem stavět,“ těšilo sparťanského lodivoda, který v prvním poločase vyzkoušel i rozestavení se třemi obránci.

Hancko zůstává

Skvělou zprávou pro fanoušky Sparty je setrvání symbolu letenského obrození Dávida Hancka. Dvaadvacetiletý stoper, jenž v minulém ročníku hostoval z italské Fiorentiny, se i díky vlastnímu chtíči setrvat v rudém dresu dohodl na prodloužení o rok.

Původně chtěl sportovní ředitel Tomáš Rosický nadějného slovenského fotbalistu rovnou koupit, původní Hanckova výkupní cena šest milionů eur (asi 160 milionů korun) ale byla příliš vysoká.

Dle italského novináře Gianluky Di Marzii ze stanice Sky Sports, jenž jako první přišel s informací o prodloužení Hanckova hostování, se v současnosti snížila opce na odkup na tři miliony eur (asi 81 milionů korun).

Fakt, že Sparta chce začít sázet na mládí, potvrdilo i prodloužení smlouvy (do roku 2023) nadějného záložníka Jana Fortelného, jenž se poslední dvě sezony zdokonaloval hostováním ve druholigové Vlašimi a Jihlavě.

„Je to povzbuzující do další práce. Přinejlepším bych chtěl ukázat všechno, co ve mně je, a dát jasnou zprávu panu (trenéru Václavu) Kotalovi, že bych chtěl být členem A-týmu,“ doplnil jednadvacetiletý talent.