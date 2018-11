Poklad ve zlatém vězení. Podaří se Spartě vykoupit z Číny reprezentačního kapitána?

PRAHA Sezona v americké Major League Soccer mu skončila a teď přemýšlí, kam dál. Cena Bořka Dočkala je však 150 milionů korun, což kluby odrazuje od toho, aby ho vykoupily z čínského „vězení“.

Před téměř dvěma lety odcházel Bořek Dočkal jako vůbec první český fotbalista do čínské ligy.

Za v přepočtu 234 milionů korun jej koupil Che-nan Ťien-jie, aby mu tam tvořil hru. Dočkal však velkou díru do světa v čínském klubu neudělal, a tak byl po ročním působení moc rád, když po něm sáhla Philadelphia z americké MLS.



V zámoří se mu narodilo druhé dítě, třicetiletý kapitán české reprezentace si užíval jak v osobním životě, tak na hřišti a stal se nejlepším hráčem i střelcem svého klubu.

Celou dobu však věděl, že je za oceánem jen na ročním hostování a že se musí vrátit v zimě zpátky do Číny, kde neprožíval dobré časy.



V Che-nan Ťien-jie mu přitom vyprší smlouva až v únoru 2021.

Před následným reprezentačním blokem, v němž se Češi zítra utkají v přípravném zápase v Polsku a v pondělí doma v Lize národů se Slovenskem, se Dočkal udržoval v provozní teplotě se Spartou.

Dalo by se očekávat, že o svého někdejšího lídra budou mít Letenští zájem zvlášť proto, že po jeho odchodu a po ukončení kariéry kanonýra Davida Lafaty je Sparta bez výraznějšího vůdce.

Letenští sice mají o ofenzivního lídra reprezentace zájem, oficiální nabídku však do Číny neposlali. Je dost možné, že je odrazuje odstupné ve výši v přepočtu 150 milionů korun.

Čínský klub jednoduše nechce prodejem až tak prodělat. „Zatím je hrozně těžké říci, co po konci sezony v Americe přijde. Situace se může vyvíjet různě a nejsem si úplně jistý, zda bude záležet, co budu chtít já.



Než jsem odešel do Ameriky, prodloužil jsem v Číně smlouvu,“ nechal se slyšet na říjnovém srazu, kde výborným výkonem přispěl k výhře 2:1 v Trnavě proti Slovensku.

Situace v čínské Super League se sice dlouho vyvíjela v Dočkalův prospěch, protože pokud by Che-nan Ťien-jie sestoupil do druhé nejvyšší soutěže, narazil by na fakt, že je v ní omezen počet cizinců.

A přestože to ještě nedávno skutečně vypadalo na sestup, klub z města Čeng-čou se nakonec v Super League zachránil.

Spartě tedy v honu za svým bývalým hráčem nezbývá nic jiného, než čínskému týmu případně splnit jeho finanční nároky. Pokud by se tak stalo, z Dočkala by byl suverénně nejdražší hráč historie české ligy.

Tím dosavadním je současný kapitán Letenských Nicolae Stanciu, který minulou zimu přestoupil na Letnou z Anderlechtu za v přepočtu 115 milionů korun.



Pro celek Zdeňka Ščasného je každopádně vidina případného příchodu „ztraceného syna“ velmi lákavá.

Pokud by Dočkal doplnil záložní řadu vedle Stanciua, Kangy a Frýdka, šlo by od Letenských o rázný atak na mistrovskou korunu, kterou vybojovali naposledy v roce 2014.

A to by se v zimě mohl vrátit i odchovanec Ladislav Krejčí, který se příliš neprosadil během tří sezon v italské Boloni.