Poklad z Dortmundu. Brankostroj Moukoko trénuje s A-týmem, v patnácti vydělává miliony

Dortmund Největší přestup tohoto léta je na spadnutí. Jadon Sancho dá s největší pravděpodobností po třech letech Dortmundu sbohem. Rýsuje se jeho návrat do Anglie a podpis smlouvy s Manchesterem United. Plnohodnotná náhrada se bude shánět obtížně. Borussia by se ale v blízké budoucnosti mohla opřít o teprve patnáctiletého Youssoufu Moukoka.

Narodil se v listopadu roku 2004 v Kamerunu. Vyrůstal u prarodičů a až krátce po desátých narozeninách odcestoval s otcem do Německa, kde získal rodný list. Nejprve zakotvil v St. Pauli, jenže o dva roky později se znovu stěhoval. Zájem projevila třeba Barcelona, ale přetahovanou nakonec vyhrála akademie Borussie Dortmund.

Všichni okamžitě poznali, jaký poklad se jim dostal pod ruce. Moukoko přeskakoval mládežnické kategorie a nastupoval proti protivníkům, kteří byli až o čtyři roky starší. Experti nevěřili vlastním očím a začali zpochybňovat jeho věk. Důvod? Na hřišti totiž neuvěřitelně dominoval a působil jako fotbalový úkaz.

Během uplynulých tří sezon odehrál za Borussii 84 utkání s neuvěřitelnou bilancí 128 nastřílených branek. O jeho nesporných kvalitách se na podzim přesvědčili také mladí slávisté, kterým talentovaný útočník v duelu základní skupiny juniorské Ligy mistrů nasázel hattrick.

Mladý milionář

V době, kdy většina dětí teprve dokončuje základní školní vzdělání, si Moukoko díky fotbalu vydělal velké peníze. Ve čtrnácti letech si jej oděvní společnost Nike pojistila smlouvou na deset milionů eur, první milion obdržel hned při podpisu. Taková událost přitáhne obrovskou pozornost. Záleží na tom, jak se s ní stále velice mladý fotbalista vypořádá.

„Je to skvělý kluk, ale myslím si, že uděláme nejlépe, když o něm nebudeme tolik mluvit,“ prohlásil kapitán Dortmundu Marco Reus. Představitelé Borussie svůj klenot nechtějí vystavovat zbytečnému tlaku. Drží jej stranou zájmu veřejnosti a médií, ale zároveň si uvědomují, že se rodák z Kamerunu musí neustále posouvat.

Předpokládá se, že Moukoko stráví většinu nadcházejícího ročníku v týmu do devatenácti let, ale aktuálně se připravuje s A-týmem. „S trenérem Lucienem Favrem jsme se shodli, že chceme, aby co nejdříve přičichl k profesionálnímu fotbalu. Za poslední dva roky vyspěl nejen herně, ale také mentálně. Teď je jedním z nás,“ řekl sportovní ředitel BVB Michael Zorc.

Pod dohledem legendy

Jednomu z největších talentů současnosti hraje do karet i změna bundesligových pravidel. Věková hranice pro hráče, kteří mohou do nejvyšší německé soutěže naskočit, byla snížena na šestnáct let. Moukoko oslaví šestnácté narozeniny dvacátého listopadu, a je tedy možné, že se premiéry mezi dospělými dočká ještě letos.

„Určitá má potenciál k tomu, aby se v áčku prosadil. Je velice disciplinovaný, chová se jako profesionál. Pořád má spoustu nedostatků, ale je obdivuhodné, jak na nich pracuje. Zatím ale nikdo neví, jak se adaptuje ve velkém fotbale,“ krotí nadšení Otto Addo, jeden z dovednostních koučů Borussie.

Rodák z Kamerunu bude nastupovat s osmnáctkou na dresu. Stejné číslo nosil také Lars Ricken, který strávil v Dortmundu celou hráčskou kariéru, oslavil tři tituly, triumfoval také v Lize mistrů a momentálně zastává pozici koordinátora mládeže.

Klubová ikona svého nástupce bedlivě sleduje a věří, že Moukoko zanechá v Borussii ještě daleko výraznější stopu.