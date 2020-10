Pokleklo jich jen pár, diví se v Anglii. Fotbalisté Marseille raději uctili oběti teroristického útoku

Část tamních médií upozorňuje na to, že ve středečním zápase Ligy mistrů mezi Krasnodarem a Chelsea (0:4) naopak před výkopem nepokleklo sedm fotbalistů domácích. Fanoušky navíc naštvalo, že režisér přímého přenosu se jim nevěnoval a zabíral jen hráče anglického týmu.



Podpora hnutí Black Lives Matter (BLM) je po smrti George Floyda ve fotbalovém prostředí v anglosaských zemí výrazná. V Anglii dokonce logo hnutí nosili fotbalisté na dresech a je standardem, že před každým zápasem vyjádří svou solidaritu s ním pokleknutím.

Neplatí to však zdaleka všude.

Kromě některých fotbalistů Krasnodaru nepoklekli pro změnu před úterním zápasem Champions League proti Manchesteru City ani hráči Marseille, kteří se seřadili na půlícím kruhu. Podle francouzských médií tak uctili památku Samuela Patyho, učitele, kterého na pařížském předměstí brutálně zavraždil čečenský terorista.

Olympique de Marseille is the club of anti-racism.



The OM players join the approach of the Manchester City players, demonstrating unity and respect for this fight. pic.twitter.com/LHGteYOcho