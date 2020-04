‚Pokud se bude sezona dohrávat, budeme zápasy bojkovat,‘ vyhrožují v Anglii kluby z nižších soutěží

Londýn V Anglii se stále řeší otázka, zda se budou tamní fotbalové soutěže dohrávat, či nikoliv. Ve hře několik variant, kluby z nižší soutěže však hrát už nechtějí.

Anglický fotbal není jen o Premier League a bohatých klubech. Koronavirová krize se citelně dotkla zejména těch, kteří hrají nižší soutěže. I v jejich případě byla sezona pouze přerušená a nikoliv ukončená a mluví se o tom, že by se mohla dohrát. To se ale majitelům klubů moc nelíbí.



Největší problém mají s tím, že by nebyla dostatečně zajištěna bezpečnost hráčů a zaměstnanců. Podle Andrewa Holta, majitele týmu Accrington, který je v této problematice nejvíc slyšet, je dohrání ligy nesmysl. Podle něj plánují chudší kluby případné zápasy i bojkotovat.

Rozzuřila je zejména stále hlasitější úvaha o možné izolaci hráčů na hotelích a jejich pravidelné testování na koronavirus. Podle výpočtu by to každý klub vyšlo na 500 tisíc liber, tedy více než 15,5 milionů korun. A to kluby z nižších soutěží prostě nemají.

„Bude to stát půl milionu liber, abychom mohli sezonu dokončit, pokud se tak EFL rozhodne. Raději bych tyto peníze použil na přestavbu týmu pro příští sezonu místo toho, abych utrácel tři další měsíce a sledoval, jak umírá,“ řekl svou úvahu Holt.

„Pokud by na nás měla být volba mezi hraním mrtvých gumových panáků nebo přežitím, zvolili bychom přežití.“ Podle něj je pro klub hlavní rizikem to, že je EFL nutí utrácet peníze, které nedostali za hry, na kterých nezáleží. „Doufám, že k tomu nedojde, ale možná se dostaneme do bodu, kdy budeme ztrácet body, protože jsme nepostavili tým,“ bojí se.

Otázka peněz však není jedinou jejich obavou. V Anglii 30. června končí spoustě hráčům smlouvy a není žádná možnost, jak je donutit je prodloužit. „Ty stěny se přivírají kvůli počtu hráčů, kteří budou 30. června mimo smlouvu. Několik majitelů klubu řeklo, že nemají v úmyslu tyto hráče platit, když už nebudou mít smlouvu. Nemají na to peníze,“ vysvětlil další z majitelů klubu z první ligy a dodal: „A pokud se někteří z těch hráčů už domluvili v jiném klubu, nebudou chtít zbytečně riskovat za svůj starý tým. Ať to dopadne jakkoliv, bude narušena integrita soutěže.“

Jak to s letošní sezonou v Anglii dopadne, je stále ve hvězdách. Jednou z variant je i předčasné ukončení s tím, že by titul vyhrál Liverpool a nikdo nesestoupil. K tomu se začíná přiklánět čím dál víc klubů, protože se bojí o zdraví svých hráčů a nevěří, že je situace již natolik pod kontrolou, aby mohli hrát.