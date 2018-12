Policie zadržela fanouška Tottenhamu, který po gabonském útočníkovi Arsenalu hodil banán

LONDÝN Policie zadržela příznivce Tottenhamu, který při nedělním londýnském derby s fotbalisty Arsenalu hodil banánovou slupku po útočníkovi Pierru-Emericku Aubameyangovi.

Podle anglické Fotbalové asociace (FA) muže čeká trest v podobě zákazu vstupu na stadiony.

Fanoušek hostujícího celku hodil banánovou slupku po Aubameyangovi poté, co útočník Arsenalu dal z penalty v desáté minutě první gól zápasu.

Muž byl identifikován pomocí kamerového systému a byl zadržen policií. „Takové chování je naprosto nepřípustné a ten fanoušek dostane trest,“ uvedla FA v prohlášení.

Asociace se bude incidentem zabývat i přesto, že rozhodčí Mike Dean se o něm v zápise o utkání, které Arsenal nakonec po obratu vyhrál 4:2, nezmínil. Celkem policie během derby zadržela kvůli různým prohřeškům sedm lidí.



How they throwing a banana at my guy Aubameyang ffs 冷 pic.twitter.com/YVQDeNRMsG