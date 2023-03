Omluva, pak varování: Moje forma roste, řekl Lewandowski. Santos vyzdvihl Čechy

Jak by mohli, když na otázky přišla ochotně odpovídat světová fotbalová superstar osobně.

Útočník Barcelony, jenž o víkendu přispěl k důležitému vítězství nad Realem Madrid a hráč, který má Polsko v Praze postrčit vstříc úvodnímu kvalifikačnímu vítězství v boji o mistrovství Evropy.

„Poslední týdny pro mě byly náročné hlavně ze zdravotního hlediska,“ přiznal čtyřiatřicetiletý fotbalista. „V El Clásiku už jsem se ale zase cítil skvěle. Mám pocit, že moje forma opět roste.“

Že by varování? Možná. Kvůli tomu nicméně Lewandowski mezi novináře primárně nedorazil.

„Chtěl jsem se omluvit všem fanouškům,“ zmínil při odpovědi na úvodní otázku a přeplněný sál ve třetím patře stadionu zpozorněl. „Jako kapitán jsem nezabránil rozpuku kauzy ohledně bonusů za mistrovství světa, mrzí mě to,“ dodal a snažil se uvést poslední mediální zkazky na pravou míru.

Dusno způsobil samotný premiér země Mateusz Morawiecki, který hráčům po postupu do osmifinále v Kataru slíbil dohromady až 30 milionů zlotých. V Polsku se tak vysoké částce ze státní kasy divili, hráči se prý kvůli penězům zhádali –⁠ a to celé ještě doprovázel nehezký konec hojně kritizovaného trenéra Czeslawa Michniewicze.

Co dál?

Návrat k zahraniční cestě, kterou představuje Fernando Santos, drobný šedesátník, jenž posledních osm let vedl reprezentaci Portugalska i s Cristianem Ronaldem.

Mistr Evropy z roku 2012, který čtyři roky strávil i u národního týmu Řecka, dostal přednost třeba i před Stevenem Gerrardem, legendou Liverpoolu a naposledy trenérem Aston Villy. Nebo před Hervém Renardem, jenž na loňském MS zaujal se Saúdskou Arábie a před pár dny prý kývl na nabídku ženské reprezentace Francie.

„Nová země, nový jazyk a velká zodpovědnost,“ vykládal Santos portugalsky ve čtvrtek večer v Praze, zatímco polští novináři se simultánním překladem v uších zuřivě přepisovali každé jeho slovo.

Sluchátka si nasadil i přísedící Lewandowski, který odpověděl na pět otázek a pak očima bloumal po místnosti. Když tiskovka skončila, rozdal před odchodem z místnosti u dveří i několik autogramů.

Tuzemští fanoušci mají ještě v paměti, jak v září v Lize mistrů hattrickem uzemnil Plzeň (5:1), ale věděli jste, že české reprezentaci ve čtyřech zápasech gól zatím nedal? V pátek se proti Česku postaví popáté.

„Chceme se soustředit hlavně na sebe. Bude to o tom, co soupeři dovolíme,“ vyhnul se přímé otázce na české mužstvo. To trenér Santos k němu řeč stočil úplně sám.

„Řešíte drobnosti, jména v sestavě, jednolité posty,“ reagoval na jeden z dotazů. „Ale vůbec se nebavíme o soupeři, který má obrovskou kvalitu, je nepříjemný v ofenzivě, skvěle napadá a po zisku míče dokáže být velice nebezpečný.“

Sám má s Českem čerstvou zkušenost z loňské Ligy národů, v níž s Portugalskem triumfoval 2:0 v Lisabonu a 4:0 v Praze. I proto má plán a tvrdí: „Musíme v zápase zkusit dominovat s míčem.“

Mimochodem, do polského nároďáku vnesl spoustu změn i nových prvků. Třeba na varšavském národním stadionu nechal vyměnit lavičky tak, aby ta domácí byla na straně asistenta rozhodčího, ke kterému teď domácí trenér bude mít blíž. V týmové jídelně zase nařídil srazit stoly, aby celý tým seděl pohromadě.

Polský kapitán Robert Lewandowski na tiskové konferenci v Praze před zápasem proti Česku.

Novináři se ptali i na nezvykle dlouhé tréninky, což Santose během tiskové konference pobavilo.

„Není to nic zvláštního či neobvyklého,“ přesvědčoval Lewandowski. „Příprava je věcná. Vize a myšlenky, které do polské reprezentace přinesl nový trenér, jsou zřejmé, každý ví, na čem je. Cítím, že všichni působíme jako jeden tým.“

Bude to v pátek večer v Edenu poznat? Poláci jsou favority celé skupiny, bookmakeři ovšem v Praze favorizují domácí.