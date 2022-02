Polští fotbalisté odmítají v baráži nastoupit proti Rusům, přidá se i Česko?

„Dost řečí, je čas jednat. Vzhledem k eskalaci agrese Ruské federace na Ukrajině tým Polska neplánuje odehrát zápas play off proti týmu Ruska,“ napsal Kulesza a dodal, že to je jediné správné rozhodnutí. „Jednáme se švédskou a českou federací, abychom předložili FIFA společné stanovisko,“ dodal.

Cezary Kulesza @Czarek_Kulesza Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami i , aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko. oblíbit odpovědět

O osudu zápasu nyní bude muset rozhodnout mezinárodní federace FIFA. Jednou z možností je kontumace ve prospěch Ruska, které by tak bez boje postoupilo do finále play off. V úvahu vzhledem k aktuální situaci připadá i vyřazení ruského týmu ze soutěže.

Duel Polska s Ruskem patří do „české“ barážové větve a je na programu 24. března. Český tým ve stejný den nastoupí ve Švédsku a vítěz duelu se má o pět dní později o účast na šampionátu v Kataru utkat ve finále s lepším týmem ze zápasu Rusko - Polsko, který by měl výhodu domácího prostředí.

Rusko ale bude s největší pravděpodobností muset své zápasy odehrát na neutrální půdě. Výkonný výbor UEFA na pátečním mimořádném zasedání rozhodl, že ruské a ukrajinské kluby a národní týmy obou zemí budou v soutěžích UEFA až do odvolání hrát domácí zápasy na neutrální půdě. To by se mělo týkat i duelů březnové kvalifikace, oficiální potvrzení ale ještě musí přidat FIFA coby organizátor.