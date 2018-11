ŽIVĚ: Polsko - Česko 0:0. V útoku domácích nastupuje Lewandowski

GDAŇSK/PRAHA Není čas na přehnané zkoušení. Čeští fotbalisté zahájili předposlední reprezentační utkání tohoto roku. Jejich soupeřem je Polsko, které disponuje velkou útočnou silou. Online přenos z utkání vám přináší server Lidovky.cz.

Oba týmy čeká ještě jeden duel v Lize národů.

Sestavy: Polsko: Skorupski - Bereszyňski, Bednarek, Kamiňski, Kedziora - Frankowski, Zieliňski, Krychowiak, Grosicki - Klich - Lewandowski Česko: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Brabec, Novák - Souček - Vydra, Pavelka, Dočkal, Jankto - Schick.

Poláci už mají jistý sestup z elitní výkonnostní kategorie Ligy národů, když ze tří zápasů této soutěže dva prohráli, v jednom remizovali. Mohou se sice chlubit výbornými útočníky, ti ale na podzim v reprezentačním dresu nepředvádějí oslnivé výkony.

A to přesto, že jména Milik a Piatek září v italské Sérii A, Lewandowski je oceňovaným střelcem z Bayernu Mnichov. Jenže těžkými zápasy ošlehaný borec z Bundesligy se v Lize národů netrefil ani jednou, Piatek má jedinou branku, naprázdno vyšel i jeho kolega Milik.

„Lewandowski budí respekt tím, co dokázal. Budeme se snažit s ním vypořádat, ale nejen s ním. Byla by chyba zaměřit se jen na jednoho hráče. Nenastupujeme proti světovému útočníkovi poprvé. Bude to proti němu složité, ale nebude to nesplnitelný úkol ho zastavit,“ řekl obránce Tomáš Kalas, který v říjnu v reprezentaci chyběl kvůli zranění.

Zraněný Krmenčík = málo alternativ

To Čechům půjde v zápase s Polskem hlavně o to, aby se naladili na utkání se Slovenskem, v němž musí bodovat, aby se kategorii B udrželi. Trenéru Šilhavému bude chybět kanonýr Michael Krmenčík, jehož by měl zastoupit útočník AS Řím Patrik Schick.

Jiné varianty asi Jaroslav Šilhavý zkoušet nebude, maximálně na plac pošle Michala Doležala z Jablonce, nicméně pro Čechy bude stěžejní domácí zápas se Slovenskem, který se hraje v pondělí, a proto je otázkou, zda trenér nepošetří hráčské síly.

Slováky mezitím čeká utkání s Ukrajinou, které pro ně ale nic neřeší. I kdyby s Ukrajinci zvítězili, tak v zápase s Českou republikou budou muset vyhrát, protože v prvním utkání prohráli 1:2, a hlavním kritériem je počet získaných bodů ve vzájemných zápasech.