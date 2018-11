Pomsta za pohár. O to víc jsme byli nahecovaní, netajil střelec branky Kopic

OSTRAVA Návrat do základní sestavy v ligovém utkání oslavil plzeňský fotbalista Jan Kopic gólem, kterým rozhodl o výhře 1:0 ve šlágru 14. kola v Ostravě. Osmadvacetiletý záložník si necelou půlminutu před vypršením prvního poločasu navedl míč z levé strany na střed a povedenou ranou z 22 metrů obstřelil gólmana Jana Laštůvku.

„Snažil jsem se obstřelit hráče a že z toho padl takový gól, z toho jsem šťastný. Dobře bylo, že mi to Limba (Limebrský) dal, kluci mi odtáhli obránce, kteří se zatáhli, a já měl docela hodně prostoru. Otevřelo se to přede mnou, tak jsem to zkusil a byl z toho hezký gól. Pro mě je to o hezčí, že nám zajistil tři body,“ řekl Kopic novinářům.

Hosté na cestě ke třem bodům museli ve druhé půli přežít několik krušných okamžiků. Hlavně penaltu domácího Jiřího Fleišmana, kterou sudí Zbyněk Proske nařídil až po konzultaci s kolegou u videa Miroslavem Zelinkou. „Alda (Hruška) to dobře chytil, štěstí to nebylo. Chytil dobře penaltu a pak i další šance Baníku. Jak střílel Fillo na zadní tyč, to byl taky super zákrok,“ ocenil Kopic.

„My ale taky měli šance. Já sám jednu, to Laštůvka chytil patou. Odrazilo se to na Řezníka a ten měl hlavičku na malém vápně. Pak měl Kuba Řezníček šanci, tam jsme mohli zápas zlomit. Ve finále jsme šancí měli víc. V tomhle utkání se samozřejmě mohlo vítězství překlonit na každou stranu,“ podotkl Kopic.

Plzeň se hned v prvním ligovém utkání vypořádala s absencí svého kanonýra Michaela Krmenčíka, který kvůli vážnému zranění bude chybět několik měsíců. „Krmi nám bude chybět, to si nebudeme říkat, že ne. Góly a výkony jasně hovořily za něj. Kuba (Řezníček) s Chorasem (Chorým) teď mají velkou šanci jej nahradit, je to na nich,“ řekl Kopic.



Viktorii se před domácím zápasem Ligy mistrů proti Realu Madrid povedlo Baníku oplatit pohárové vyřazení z tohoto týdne. „Samozřejmě jsme jim to chtěli vrátit. Víme, že v Plzni to byla předehra, ještě tam byly docela velké emoce, o to víc jsme byli nahecovaní. A nakonec se to povedlo,“ dodal Kopic.