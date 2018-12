Pořád dokola, další zpackaný rok, říká o Spartě její legendární útočník Lokvenc

PRAHA Dlouhodobý problém, který před rokem přiživily nákupy předražených cizinců. „Vůbec se mi nelíbí, co se momentálně ve Spartě děje. Bohužel,“ říká Vratislav Lokvenc, bývalý útočník, který na Letné v devadesátých letech střílel góly a vyhrával tituly.

„Tahle sezona je znovu odpískaná. Nemá cenu řešit, jestli skončíte třetí nebo pátý. Že jde o poháry? Když se do nich Sparta v posledních dvou letech dostala, stejně dvakrát vypadla a nic z toho nebylo,“ říká Lokvenc otevřeně o svém bývalém klubu.



Klubu, který trpí a strádá. V aktuální ligové tabulce je pátý s patnáctibodovou ztrátou na první Slavii.

Jak by se podle vás měla Sparta v zimě zachovat?

Každý rok si to tam vyhodnocují stejně a doufají, že ten příští bude lepší. Jenže takhle se nic nezmění. Sparta teď na první nebo druhý flek nemá, kádry Slavie i Plzně jsou lepší a stabilnější. Problém je i v celkovém klimatu na Letné, není tam ta síla jako dřív, úplně to zmizelo.

Josef Šural sklání hlavu poté, co Pavel Moulis se spoluhráči slaví gól.

Přitom v úvodu podzimu se Sparta držela na čele. Vypadalo to, že se zlepšila.

Nevím, jestli se držela. Problémy tam byly už ze začátku sezony, když neporazila například Příbram a zbytečně ztratila body. Neustále se chodí okolo horké kaše a pořád dokola je to stejné: ať tam byl Stramaccioni, což byl velký omyl, nebo přišel Hapal, kterému vůbec nedali šanci. Teď mají se Ščasným jen větší trpělivost, ale kdyby zůstal Hapal, výsledky by jiné nebyly.

Ščasný je zároveň sportovním ředitelem, fanoušci proti němu protestují. Dovedete si představit, že ve Spartě zůstane?

A co mohou fanoušci dělat? Zodpovědní jsou lidé ve vedení, co si budeme povídat, a jestli pan Ščasný zůstane trenérem, nebo ne... Největší chyba stejně byla, že se natahali za Stramaccioniho hráči, kteří tam absolutně neměli co dělat, Spartu to stálo zbytečné peníze. Některých hráčů se teď pořád nemůže zbavit, buď je musí vyplatit, nebo jim nechat doběhnout smlouvy. Sparta přitom potřebuje nové posily, ale když máte plnou kabinu, těžko je můžete přivést.

Byl by tou správnou posilou Bořek Dočkal, o jehož návratu do Sparty se spekuluje? Během podzimu pomohl nastartovat i mátožnou reprezentaci...

Můj názor je, že když člověk odejde ze Sparty, stráví tam necelých pět let, tak by se na stejné místo vracet neměl. Má to pro něj být uzavřená kapitola a měl by se posunout jinam. Navíc by v tuhle chvíli podle mě ani neměl Spartě jak pomoct, v nároďáku se bavíme o dvou třech zápasech, které se povedly, ale jestli skutečně pomohl, to se můžeme bavit za rok, možná za rok a půl.

Na druhou stranu Dočkal je ten, který se na sebe nebojí vzít zodpovědnost na hřišti i v kabině. Nechybí Spartě právě někdo takový?

Takových by ale Sparta musela mít dalších pět šest a ne se zase jen spoléhat na jednoho. Všechno se tam teď točí okolo Kangy, připadá mi, jako by tam byl nějaká modla, stěžejní bod, ale já ho tak nevnímám. Problémem je to množství cizinců, absolutní nesmysl, ta kabina takhle nemůže v životě fungovat. Ať mi říká každý, co chce, sám jsem zažil, když u nás bylo několik cizinců a vím, o čem mluvím. Sparta momentálně potřebuje dlouhodobý plán, aby se vrátila tam, kde má být.

Jak by ten plán měl vypadat?

Klub by se měl připravit na další sezonu a už teď, půl roku dopředu, začít budovat kádr. Udělat novou strukturu, nového trenéra, zbavit se hráčů, kteří jsou nepotřební a mít připravené posily na léto. Nebo někoho koupit už teď v zimě, aby se následně celá sezona opravdu rozběhla, jak má. Protože jestli to nechají tak, jak to vypadá teď, budou se jenom dál točit v kruhu a nic to nepřinese.