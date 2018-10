Porážka 0:5? Odraz reality, míní obránce Plzně Limberský

ŘÍM/PRAHA Plzeňský obránce David Limberský přiznal, že po třetím inkasovaném gólu na hřišti AS Řím už se spoluhráči toužili po tom, aby nepovedený úterní zápas skupiny Ligy mistrů skončil. Debakl 0:5 byl podle čtyřiatřicetiletého fotbalisty odrazem reality.

Favorizovaní Římané vyhráli první poločas 2:0 po gólech Edina Džeka, který pak v nastaveném čase zkompletoval hattrick. Předtím se ještě ve druhém dějství prosadili Cengiz Ünder a Justin Kluivert.

„Od pětašedesáté minuty to bylo trápení, koukali jsme už pak na hodiny a tlačili je, aby už to skončilo. První půle byla lepší než druhá. I když jsme dostali dva laciné góly, měli jsme nějaké náznaky a Radim Řezník docela velkou šanci hlavou, bohužel jsme nedali. Pět nula je asi odraz reality,“ řekl Limberský novinářům.

Mrzela ho hlavně druhá inkasovaná branka těsně před pauzou. „Škoda, měli jsme do poločasu dohrát na 1:0. Prvních deset minut druhé půle bylo hodně slušných, ale bohužel přišel třetí gól. Pak už to bylo bago,“ konstatoval Limberský.

„Řím svoje šance proměňoval fantasticky, ukázala se kvalita. Bylo vidět na každém doteku, jak mají míč přilepený u nohy. Nám odskakoval, rozdíl byl markantní. AS je prostě mnohem dál než my, ale až příliš jsme jim to ulehčili,“ doplnil bývalý reprezentant.

Svěřenci Pavla Vrby potvrdili momentální trápení na hřištích soupeřů. Před debaklem v Římě prohráli v domácí soutěži venku s pražskou Slavií 0:4 a s Jabloncem 0:3.

„Přijde mi, že venku jsou naše výkony bezkrevné. Nejsou tam emoce. Ne, že bychom byli odevzdaní, ale jdeme zápas jen odehrát. Jak na Slavii, v Jablonci, tak i v Římě. Je velký rozdíl v přístupu před našimi fanoušky a venku. Jenže už musíme venku zabrat a v lize vyhrát,“ prohlásil Limberský.

Plzeňští fotbalisté v italské metropoli vyrovnali svou nejtěžší porážku v Lize mistrů, debakl 0:5 si odvezli i před pěti lety ze stadionu Bayernu. „V Mnichově to byl ještě větší kolotoč. V Římě jsme přece jen měli dvě šance. Je ale velký rozdíl hrát proti AS v Evropské lize a v Lize mistrů. Doma jsou neskutečně silní, vždyť Barceloně dali na jaře tři góly,“ uvedl levý obránce.