Nizozemský trenér: Porážka s Čechy jde na mou zodpovědnost, tuhle lekci musíme akceptovat

Budapešť Podle nizozemského trenéra Franka de Boera nezvládli jeho svěřenci v osmifinále s Českem dva klíčové momenty, a proto po porážce 0:2 z mistrovství Evropy vypadli. Mínil neproměněnou šanci Donvela Malena v úvodu druhé půle a následné vyloučení Mathijse de Ligta za hru rukou. Kouč přijal za výsledek zodpovědnost, na rozhodnutí, zda bude ve funkci pokračovat, si však chce vzít čas.

„Jsem zklamaný. Každý z nás jsme si představovali jiné pokračování. Měli jsme několik šancí, ale tohle je sport na nejvyšší úrovni. Jeden moment vám zcela může převrátit svět a my musíme tuhle lekci akceptovat,“ uvedl De Boer. „Na konci jsem to já, kdo je za porážku zodpovědný. Nebyl to náš nejlepší zápas, ale zase to nebylo tak, že bychom nedominovali,“ hájil se na tiskové konferenci.



„Oranje“ se proti týmově bránícím Čechům prosazovali hůře než v dřívějších zápasech. Ač v posledních 10 duelech vstřelili vždy minimálně dvě branky, v neděli večer vyšli naprázdno. „Byl to těžký zápas. Nedokázali jsme se vyrovnat s tím, jak na nás vyvíjeli tlak. Nemohli jsme v jejich obraně najít žádné skuliny,“ uznal kapitán Georginio Wijnaldum.

Jednu z mála příležitostí nevyužil v 52. minutě Malen, jehož únik zneškodnil brankář Tomáš Vaclík. Ani ne o minutu později De Ligt zahrál rukou po souboji s Patrikem Schickem a po přezkoumání videa dostal červenou kartu. Svěřenci Jaroslava Šilhavého početní výhodu využili zásluhou Tomáše Holeše a právě Schicka.

„Chtěl jsem pak změnit systém na 3-3-3, dát Berghuise jako pravého záložníka, posunout Promese nalevo a nasadit Weghorsta do středu útoku. Jenže krátce předtím Češi zvýšili na 2:0, takže jsem už od toho upustil. Nedařilo se nám celý zápas najít naše útočníky a nedokázali jsme dát ze středu zálohy onu finální přihrávku,“ věděl De Boer.

Ve funkci reprezentačního trenéra nahradil vloni v září Ronalda Koemana, který odešel do Barcelony. Na mistrovství Evropy vyhráli Nizozemci nad Ukrajinou, Rakouskem i Severní Makedonií. Když však po vyřazení dostal De Boer otázku na své setrvání ve funkci, uvedl, že potřebuje na rozhodnutí čas.

„Na to teď neodpovím. V klidu o tom popřemýšlím, protože teď z toho mám neuvěřitelnou kocovinu, stejně jako všichni fanoušci,“ prohlásil. „Na druhou stranu si myslím, že tahle parta hráčů může dosáhnout v budoucnu čehokoliv. Musíme se však přes toto vyřazení přenést a hořkou pilulku spolknout. Uvidíme, co přijde dál,“ dodal De Boer.