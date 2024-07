Portugalsko – Slovinsko 0:0, 3:0 na pen. Favorit se nadřel, hrdinou gólman Costa

Portugalsko se ve čtvrtfinále utká s Francií, která už odpoledne postoupila přes Belgii po výhře 1:0. To parta okolo Ronalda na gól potřebovala až penaltový rozstřel. Naopak Slovinci při svém historicky prvním postupu do vyřazovací fáze Eura končí hned na prvním soupeři.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

Přitom právě Ronaldo mohl rozhodnout mnohem dřív. Největší šanci dostal na konci první části prodloužení.

Jota prošel okolo tří Slovinců, ve vápně přepadl přes nohu jednoho z nich a sudí nařídil penaltu. Jenže portugalský kapitán svou prudkou ránou k tyči na Oblaka nevyzrál.

Z očí se mu draly slzy, ale mrzelo by ho to ještě mnohem víc, kdyby ve 114. minutě Šeško proměnil samostatný únik poté, co mazák Pepe škobrtnul a předložil mu míč. Jenže Costa ho skvělým reflexivním zákrokem nohou vychytal.

Portugalci Bernardo SIlva a Diogo Costa slaví po zvládnutém penaltovém rozstřelu se Slovinskem.

A byl to on, kdo se stal hrdinou i následného rozstřelu. Postupně chytil penalty Iličiče, Balkovce a Verbiče. V portugalském dresu se prosadili Ronaldo, Fernandes a Silva. 3:0, hotovo, Portugalci slaví. A Ronaldo si pořádně oddechl, ačkoliv na první gól na probíhajícím šampionátu stále čeká.

Poprvé o sobě dal vědět ve 4. minutě. Na Fernandesův centr ale nedoskočil, před Leaem na zadní tyči pak Karničnik odkopl na roh. Po něm sice zakončil Días, ale jeho pokus zamířil jen do boční sítě.

V další šanci se Ronaldo ocitl o pár chvil později. Leao mu postrčil balon do vápna, hvězdnému Portugalci se ale po zpracování zamotal pod nohy a po zákroku Drkušiče upadl.

13. minuta - Ronaldovi opět chybělo pár centimetrů, tentokrát po Silvově centru. Akci nezakončil ani skluzující Fernandes.

Slovinci hráli od úvodu fyzicky náročný styl fotbalu, Portugalcům nenechávali příliš volného prostoru kolem vápna a prakticky jim nedovolovali se do něj prokombinovat. V permanenci byl především stoper Drkušič, jenž se soustředil na Ronalda a několikrát před ním úspěšně odklidil míč či mu na hranici faulu zabránil v zakončení.

Portugalec Cristiano Ronaldo proměňuje pokutový kop v rozstřelu proti Slovinsku.

Brankář Oblak příliš práce neměl, první zákrok si připsal po hlavičce koho jiného než Ronalda. Běžela 31. minuta a slabý pokus ho přiliš neznervóznil.

Pak se připomněl také rychlý křídelník Leao. Na půlce hřiště převzal míč, obešel dva hráče, pelášil k vápnu a těsně před ním ho nedovoleně za cenu žluté karty zastavil Drkušič. Z přímého kopu ale Ronaldo vypálil vedle zdi těsně nad břevno. Když pak ve 36. minutě zase ve výskoku o kus minul letící balon, viděli jste na něm frustraci.

Vzápětí mohli zahrozit Slovinci. Stojanovič z pravé strany přihrával pod sebe, ale před Šeškem zasáhl Mendes. Šeško nakonec zakončil až ve 44. minutě, jeho tvrdou ránu svým prvním zákrokem v utkání zlikvidoval gólman Costa.

Těsně před odchodem do kabin ještě Portugalec Palhinha trefil zpoza vápna tyč.

Druhou půli odstartoval dravý průnik Cancela, který hledal na malém vápně Ronalda, míč odkopl Drkušič, ale přímo na nohu Silvy, jenž ho poslal nad bránu. Přesně to Portugalcům chybělo.

Statistiky z utkání mezi Portugalskem a Slovinskem.

O pár minut později získal Cancelo přímý kop. Ronaldo vsadil opět na razanci, míč prosvištěl vedle zdi a Oblak měl v podřepu co dělat, aby ho vyrazil.

Slovinci drželi nadějný výsledek možná i déle, než sami čekali. A mohli se přiblížit i postupu, kdyby Šeško v 62. minutě zakončil únik na bránu povedenější střelou. Ale souboj s Pepem, kterého si efektní hlavičkou na půlce hřiště obhodil, ho vyčerpal natolik, že ve vápně míč poslal několik metrů vedle tyče.

Tempo zápasu postupně upadalo, Portugalcům jako by vůbec nevadilo, že se bude prodlužovat. Snad jen Ronaldo chtěl za každou cenu dát gól, ale v 90. minutě Oblaka v dobré příležitosti nepropálil. Nebyl to jeho zápas, přesto si i po neproměněné penaltě v prodloužení troufnul na první portugalský pokutový kop v rozstřelu. A trochu své zaváhání odčinil.