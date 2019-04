Poslední kolo nadstavby přináší otazníky. Udrží Slavia náskok před Plzní? A co boje o záchranu?

PRAHA Pokud by fotbalová liga končila 30. kolem, o nic by se v sobotu vlastně nehrálo. Byl by jistý mistr, vicemistr, týmy směřující do pohárů i do druhé ligy. Jenže díky nadstavbové části získalo závěrečné kolo pořádný náboj, týmy se totiž po sobotě rozdělí do tří skupin, a to do části o titul, o místo v kvalifikaci o Evropskou ligu a o udržení.

Program 30. kola: 17.00: Slavia - Olomouc

Slovácko - Bohemians 1905

Teplice - Příbram

Jablonec - Ostrava

Mladá Boleslav - Zlín

Karviná - Liberec

Opava - Sparta

Plzeň - Dukla.

Dramatičnost posledního kola navíc podtrhla změna na postu kormidelníka Sparty, kde trenéra Zdeňka Ščasného vystřídal dosavadní asistent Michal Horňák.

Právě tým z Letné je třetí a má na čtvrtý Jablonec náskok šesti bodů. To by se zdálo jako hodně solidní předstih, jenže v případě sobotního klopýtnutí a v následném nadstavbovém pokračování s nejsilnějšími soupeři se může rychle rozplynout. „Máme dobré mužstvo, jen jsme nezvládli pár zápasů. To se musí změnit,“ burcuje tým kouč Horňák. V Opavě Sparta nastoupí bez vlastních příznivců, neboť jim za opakované excesy s pyrotechnikou disciplinární komise nařídila odehrát příští dvě venkovní utkání bez fanoušků. Trest se přenese i na duel v Plzni.

Viktoriáni jsou jediní, kdo mohou reálně ohrozit pozici vedoucí Slavie. Včetně sobotního duelu s Duklou je čeká celkem šest střetnutí, v nichž se pokusí smazat čtyřbodový náskok sešívaných.

To družina okolo trenéra Jindřicha Trpišovského naopak přivítá Sigmu Olomouc. „Bude to těžký zápas, oběma týmům jde o hodně. Očekávám ofenzivní utkání, bývá to s nimi dost otevřené, se spoustou šancí a padá i dost gólů,“ připomněl motivace obou týmů Trpišovský.

Hanáci by se totiž mohli za určité konstelace ještě vyšplhat do skupiny o titul. Tam by ale kvůli osmibodové ztrátě na čtvrté místo, které zajišťuje buď účast v předkole Evropské ligy, případně baráž o toto místo, museli k naději na evropské poháry porážet ty nejlepší.

„Pokud existuje jakákoliv šance na umístění se na šestém místě, porveme se o ní. Byť je naše umístění v první šestce v tuhle chvíli pouze teorie, bonus by to určitě byl,“ podotkl pro LN trenér Sigmy Václav Jílek. „Ať už umístění po základní části dopadne jakkoliv, tak se podle toho zařídíme,“ dodal Jílek, jehož tým k posunu do první skupiny potřebuje na Slavii zvítězit a zároveň by šestý Liberec musel prohrát v Karviné.

I proto bookmaker sázkové kanceláře Tipsport Ivo Pavel věří, že elitní skupina zůstane ve stejném složení, jako byla před sobotním kolem. „Podle mého názoru si šesté místo nenechá uniknout Liberec,“ řekl LN. Na druhé straně tabulky je situace zamotanější, ale i zde Pavel moc nepočítá se záchranou pražské Dukly. „Její výkony jsou pro mě zklamáním, očekával jsem ji spíš ve středu tabulky. Dukla tedy sestoupí, do baráže půjdou Karviná i Příbram, ale obě mužstva se proti druholigistům zachrání,“ tvrdí.

Naději na prostřední skupinu o Evropskou ligu živí ještě jedenáctá Opava, dvanáctí Bohemians 1905 a třinácté Slovácko, pozici proti nim budou hájit Teplice. Ty třikrát v řadě prohrály a ani tentokráte nebudou mít snadného soupeře, protože doma přivítají Příbram, která ve skupině o udržení potřebuje každý bod. „Je nám jedno, jestli přijede Sparta, nebo Příbram. Ať je to kdokoliv, musíme to zvládnout,“ prohlašuje teplický záložník Tomáš Kučera.

Nadstavbová část začne příští víkend, její první kolo se hraje od 3. do 5. května, mistra poznáme nejpozději 26. 5., zápasy baráže o udržení a duely o Evropskou ligu se odehrají na začátku června.