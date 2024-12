Slavia jen s třetinovou šancí na postup, tvrdí datový model. Plzni stačí bod

Slavia ve čtvrtek proti Anderlechtu (1:2) neuťala černou sérii, prohrála počtvrté za sebou a v tabulce Evropské ligy opustila příčky, které zajišťují účast ve vyřazovací fázi. Je až 29. z 36 klubů.

Podle datového modelu a deseti tisíců simulací budoucích zápasů má konkrétně 34% šanci, že do play off přece jen projde.

Rozhodující pro ni bude její první lednový zápas v Soluni. PAOK má o tři body více a drží jednu z posledních postupových příček. Superpočítač řeckému klubu dává na postup 57% šanci.

Přitom před startem soutěže se počítalo s tím, že Slavia na 80 % skončí v základní fázi do osmého místa a že získá krásných čtrnáct bodů z osmi zápasů.

Football Meets Data @fmeetsdata 🚨🆕 UEL projections (12 Dec)



New in Top 8:

🔹 Anderlecht 🇧🇪



Out of Top 8:

🔸 Ajax 🇳🇱



New in Top 24:

🔹 PAOK 🇬🇷



Out of Top 24:

🔸 Slavia 🇨🇿 https://t.co/kmAMMpRohd oblíbit odpovědět

To už se nestane, Slavia může získat maximálně deset bodů, což je hranice mezi úspěchem a vyřazením. Pokud obě zbývající utkání v Soluni a pak doma s Malmö vyhraje, umístění do 24. příčky, která ještě zaručuje účast v prvním kole play off, by ji minout nemělo.

Podle datového modelu by Viktorii Plzeň, druhému českému zástupci v Evropské lize, měla ve zbývajících dvou duelech k postupu stačit remíza. Plzeň je po prohře s Manchesterem United s devíti body sedmnáctá a hraje doma s Anderlechtem a v Bilbau, oběma přemožiteli Slavie.

Podle propočtů na 96 procent v play off chybět nebude. Naději na elitní osmičku má však mizivou.

Liga mistrů

Sparta má rovněž čtyři body jako Slavia, porážka na Feyenoordu byla čtvrtá za sebou, ale v kvalitnější Lize mistrů se jí už šance na postup takřka nedávají. Jsou pouhé 0,4 %. Slavia se stejným počtem bodů má zmíněnou 34% naději.

Přitom Stuttgartu, který by po odehrání základní části měl podle propočtů obsadit 24. místo, poslední postupové, se v současné době přisuzuje 57% naděje na postup. Paris St. Germain se svými současnými 62 % by měl skončit už v poli vyřazených.

V Lize mistrů bude k účasti v play off zapotřebí získat aspoň jedenáct bodů, ale to stačit nemusí. Jistotu by měly mít týmy se třinácti body.

Football Meets Data @fmeetsdata 🚨🆕 UCL projections (11 Dec)



No changes to projected Top 8.



New in Top 24:

🔹 Stuttgart 🇩🇪



Out of Top 24:

🔸 PSG 🇫🇷 https://t.co/ZkDQ9BxJkp oblíbit odpovědět

Sparta může získat maximálně deset bodů, pokud v lednu porazí Inter a vyhraje v Leverkusenu. Že některý z týmů postoupí z deseti body do play off, to se může stát na 79 %. Ale pozor, šance klesají s pasivním rozdílem skóre.

I kdyby Sparta deset bodů získala, má jen pětadvaceti procentní naději, že jí to bude stačit na to, aby se vešla do čtyřiadvacáté pozice.

Konferenční liga

Mladá Boleslav se naopak po druhém vítězství vysněné účasti ve vyřazovací fázi Konferenční ligy přiblížila. Před závěrečným zápasem příští týden v Molde má šest bodů. Půjde o přímý souboj o postup.

Jelikož v Konferenční lize se hraje jen šest utkání, k postupu stačí mnohem míň než v obou prestižnějších pohárových soutěžích.

Za jistých okolností by Boleslavi mohlo stačit i současných šest bodů, ta naděje je však jen dvanáctiprocentní. Sedm bodů šanci zvýší na 79 % a osm bodů by měla být stoprocentní jistota.

Predikce tvrdí, že šance Mladé Boleslavi na účast v play off jsou 56%. Zatím je na 22. příčce.