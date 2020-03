Postupně se zlepšujeme, k titulu nám ale chybí hráči a zkušenosti, je si vědom trenér United Solskjaer

Manchester Trenér Ole Gunnar Solskjaer si uvědomuje, že fotbalistům Manchesteru United chybí k boji o titul hráči a zkušenosti. Cítí ale, že se jeho tým zlepšuje. "Rudí ďáblové" v 29. kole anglické ligy zdolali v městském derby City 2:0 a poprvé od sezony 2009/10 porazili rivala v obou ligových zápasech v jednom ročníku.

„Cítíme, že se zlepšujeme. Moc dobře víme, že k tomu, aby nás mohli považovat za favorita na titul, nám chybí jeden až tři hráči a zkušenosti. Proto teď o titulu nemůžeme mluvit,“ citovaly klubové stránky Solskjaera, který jako hráč vyhrál s United Premier League šestkrát. „Můžeme se bavit o posunu tabulkou, sbírání bodů a atakování první čtyřky, protože Chelsea a Leicester jsou k mé nelibosti před námi,“ uvedl sedmačtyřicetiletý Nor.

United chybí tři body na čtvrtou Chelsea, která drží poslední příčku zaručující start v Lize mistrů. Pět bodů ztrácí na třetí Leicester, jenž má duel k dobru. „Je to ohromné vítězství, protože musíme dostihnout Leicester a Chelsea. Nemůžeme si dovolit ztrácet body jako v předchozím kole proti Evertonu, kdy jsme měli vyhrát. Teď jsme to odčinili,“ prohlásil Solskjaer.

Osmifinalista Evropské ligy porazil „Citizens“ potřetí v sezoně. V lednu zvítězil v odvetě Ligového poháru na jeho hřišti 1:0. Úvodní zápas na Old Trafford ale United prohráli 1:3, a proto vypadli. „Neporazil jsem (kouče) Pepa (Guardiolu) třikrát já, ale moji hráči. Věřím v to, že dokážu tenhle tým vylepšit, jak jen to půjde,“ konstatoval vítěz Ligy mistrů z roku 1999.



Jeho svěřenci ho proti City nadchli. „Je výsada takové hráče vést. Tu touhu a nasazení fanoušci na hráčích milují. To spojení mezi hráči, týmem a fanoušky vytvořilo úžasnou atmosféru. Pak se podíváte po ochozech a vidíte (bývalého trenéra United) sira Alexe Fergusona, jak je pyšný. To je pro každého z nás velký okamžik,“ řekl někdejší norský reprezentant.