Posunutí až za osm miliard? UEFA žádá tučnou kompenzaci za odložení Eura

Praha Evropská fotbalová unie (UEFA) žádá za případné odsunutí Eura o rok, o kterém má rozhodnout v úterý odpoledne, po jednotlivých ligových soutěžích a klubech finanční kompenzaci ve výši až 300 milionů eur, což je v přepočtu více než osm miliard korun. Informuje o tom specializovaný sportovní server The Athletic.

Že se Euro 2020, vrcholná fotbalová akce roku, kvůli pandemii nové nákazy COVID-19 hrát nebude, je takřka jisté.

Mluví se o přesunu turnaje na letošní prosinec, pravděpodobnější však stále zůstává varianta, že se mistrovství Evropy uskuteční v létě 2021. K tomu se přiklání i česká strana.

„Zatím ale čekáme, s jakými konkrétními návrhy řešení situace přijde UE Los základních skupin Euro 2020. FA. Naše názory se samozřejmě mohou vyvíjet,“ sdělil mluvčí FAČR Michal Jurman.

Zástupci UEFA odhadují, že odložení turnaje, který měli za necelé tři měsíce v Římě vykopnout Italové a Turci, by stálo nejméně 300 milionů eur. A to má být i výše kompenzace, již bude UEFA podle dobře informovaného webu The Athletic chtít po jednotlivých soutěžích a klubech.

Euro 2020 je v ohrožení.

Ještě před avizovanou videokonferencí s 55 evropskými asociacemi má totiž UEFA jednat i s představiteli Evropské klubové asociace (ECA) a také se sdružením Evropských fotbalových soutěží (European Leagues), do níž patří i Ligová fotbalová asociace, která řídí první a druhou ligu v Česku.



Diskutovat by se mělo i o způsobu dokončení rozehraných pohárových soutěží Ligy mistrů a Evropské ligy.

Pokud UEFA letošní šampionát skutečně o rok odloží, jak se všeobecně předpokládá, mělo by to dopad i na její plánové akce léta 2021: Euro do 21 let i mistrovství Evropy žen.

Na základě úterního verdiktu pak budou o stávající sezoně a jejím případném dokončení rozhodovat i jednotlivé ligové soutěže, které by v případě předčasného konce sezony zaznamenaly další velké finanční ztráty. Třeba kvůli nenaplnění smluv s televizními společnostmi.

Chaos by nastal i při nasazování do příštího ročníků evropských pohárových soutěží, při udělování titulu či rozhodování o sestupujících a postupujících. Například česká nejvyšší soutěž potřebuje k dohrání ještě čtrnáct volných termínů.

Jestliže by se nekonalo Euro a situace kolem koronaviru by se zklidnila, sezona by se nejen v tuzemsku mohla natáhnout klidně až do července.