Povedené vystoupení. Sparta porazila Plzeň, ve finále poháru vyzve Liberec

Olomouc Sparťanští fotbalisté jsou ve finále poháru. V pohledné bitvě porazili Plzeň 2:1, o vítězství rozhodli už v prvním poločase. Hosté v závěru snížili a v nastavené mohli vyrovnat, ale Spartu zachránil brankář Heča. V boji o trofej sparťané vyzvou 1. července Liberec na jeho stadionu. Liberec semifinále udolal domácí Olomouc 2:1.

Jak Sparta, tak Liberec postupují díky vydařenému prvnímu poločasu.

Sparťané s výjimkou úvodních pěti sedmi minut Plzeň jasně přehráli, byli nebezpeční, hráli rychle i důrazně, dobře napadali.

Gólové akce přišly po centrovaných míčích. Na pas Dočkala nabíhal Kozák, kterého v malém vápně zezadu stáhl Limberský. Dostal žlutou kartu a Kanga z penalty zajistil vedení 1:0.

Ve 28. minutě Dočkal znovu centroval na Kozáka, který se dostal před Pernici a krásnou hlavičkou zvýšil na 2:0.

Po dvaceti vteřinách druhé půle sudí Pechanec odpískal pro Spartu druhou penaltu po zákroku Pernici na Hložka. Videoasistent však odhalil, že Pernica drobně zasáhl míč, hlavní sudí verdikt opravil a nařídil na roh. Z něj Hancko trefil tyč a následně se role obrátily.

Útočila Plzeň, ale do vyložených šancí ji domácí nepouštěli. Z rychlých protiútoků mohli sparťané rozhodnout, hru kontrolovali. Byli si tak jistí, že trochu polevili v ostražitosti a Plzeňští po centru Kovaříka a náběhu Havla do rozhozené obrany v poslední minuta snížila. Hrálo se ještě přes pět minut, v nastavení mohl srovnat Pernica, ale jeho hlavičku Heča zlikvidoval.



Slovanu Liberec se také povedla první půle, v té druhé měla navrch Sigma, ale nedohnala dvougólové manko.



„Je to pro nás obrovské zklamání. Dnes jsme mohli zachránit sezonu. Stejně jako dalších iks zápasů v sezoně jsme ale ani tento nezvládli. Hlavně první poločas, kde jsme si po brejcích nechali dát dva góly po našich chybách,“ řekl olomoucký trenér Radoslav Látal.



Liberec, který do zápasu nastoupil bez Malinského nebo Nguyena, vedl po hlavičce Peška. Druhý gól před přestávkou přidal technickou střelou z přímého kopu Alibekov.

Pro Olomouc byl pohár jedinou šancí, jak zachránit nepovedenou sezonu v lize, kde ji v nadstavbě čeká pouze boj o záchranu. I proto trenér Látal o víkendu šetřil opory. „Všechno jsme vsadili na jednu kartu,“ přiznával. Jenže vstup do pohárového semifinále se Hanákům na vlastním stadionu nevydařil.

Hosté byl agresivnější, sebevědomější, živější. Hráli přímočaře a lépe než soupeř, který jako by pořádně zapnul až po poločasové pauze.

Libor Kozák se raduje z druhého gólu Sparty po boku Andrease Vindheima.

Do hry ho vrátila přesná hlavička Juliše, vzápětí jen těsně nedosáhl na slibnou přihrávku do pokutového území Chytil a tlak sílil.

Zejména v posledních patnácti minutách, které Liberec po hloupém vyloučení střídajícího Kuchty dohrával v deseti. Hostující útočník po deseti minutách na hřišti dostal žlutou kartu, když domácím bránil v rozehrání standardky, za další čtyři minuty dal gól úmyslně rukou a šel ven.

Potrestat to mohl –⁠ a měl –⁠ Juliš, ke kterému propadl míč po centru z pravé strany, jenže olomoucký útočník z otočky bránu přestřelil. To bylo tři minuty před koncem, v nastavení ještě v pádu zakončoval nepřesně Beneš. Další možnost už Sigma neměla.

„Chtěli jsme Olomouc pomocí elastického a dynamického bloku nachytat na brejky, to se nám podařilo. Dali jsme krásnou branku a měli jsme několik dalších brejkových situací. Soupeře jsme do ničeho nepustili a po střele Alibekova vedli 2:0. Věděli jsme, že ale není dohráno, soupeř dal krásný gól na 2:1 Julišem. Po vyloučení Kuchty už to bylo perné odolávání centrovaným míčům,“ poznamenal liberecký trenér Pavel Hoftych.

Proto si za dva týdny, ve středu 1. července, zahraje o nablýskanou trofej Liberec. Navíc doma na stadionu U Nisy.

Pro letošní ročník totiž nově platí pravidlo, že pořadatelem finálového souboje je klub, který je v době semifinále na horší pozici v ligové tabulce.

To pro pátý Liberec platí, jeho soupeřem bude třetí Sparta.

Vítěz poháru má zajištěnou účast v 3. předkole Evropské ligy.

Hráči Liberce se radují z druhé branky do sítě Olomouce.

Semifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1 (2:0)

Branky: 15. Kanga z pen., 28. Kozák - 90. Havel. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Vaňkát - Marek (video). ŽK: Kanga, Štetina, Krejčí, Loučka (asistent trenéra) - Bucha, Limberský, Havel, Chorý. Diváci: omezený počet (limit 2500 osob na stadionu).

Sestavy: Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, Frýdek (88. Karlsson) - Krejčí - Vindheim, Kanga, Dočkal (62. Trávník), Hložek (76. Hanousek) - Kozák (62. Tetteh). Trenér: Kotal.

Plzeň: Hruška - Havel, Pernica, Brabec, Limberský (46. Kovařík) - Bucha, Kalvach, Čermák (86. Hořava) - Kayamba, Beauguel (46. Chorý), Kopic (72. Mihálik). Trenér: Guľa.





Sigma Olomouc - Slovan Liberec 1:2 (0:2)

Branky: 54. Juliš - 29. Pešek, 45.+1 Alibekov. Rozhodčí: Orel - Blažej, Hock. ŽK: Houska, Beneš - Mara, Kuchta, Baluta, Knobloch. ČK: 73. Kuchta. Diváci: omezený počet (limit 2500 osob na stadionu).

Sestavy: Olomouc: Mandous - Sladký (46. Zahradníček), Beneš, Jemelka, Vepřek (83. Greššák) - González (77. Yunis), Houska, Breite, Chytil, Falta (65. Hála) - Juliš. Trenér: Radoslav Látal.

Liberec: Knobloch - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Zeman (58. Malinský), Alibekov, Mara, Hromada (58. Kuchta), Pešek (90. Michal) - Baluta (82. Rondič). Trenér: Hoftych.