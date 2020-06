Odvážné fotografie ve společnosti spoře oděné přítelkyně stály fotbalistu Mirka Antonucciho angažmá v Setúbalu. Portugalský klub s jednadvacetiletým italským útočníkem, který ve Vitórii působil první sezonu, ukončil ke konci měsíce smlouvu o hostování.

Antonucci se tak vrátí zpět do mateřského klubu AS Řím, kde má platný kontrakt do roku 2022. „Antonucciho chování není takové, jaké bychom čekali od hráče Vitórie,“ zdůvodnil ukončení hostování šéf klubu Julio Velázquez.

Vadilo jim zejména Antonucciho časté postování na sociálních sítích. Na platformě TikTok pravidelně natáčel videa po boku své spoře oděné přítelkyně. Šéfy klubu ale naštvalo, když tam zveřejnil oslavný taneček poté, co jeho klub prohrál zápas.