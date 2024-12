Chci dál řídit český fotbal. Fousek se rozhodl, že bude znovu kandidovat

Fousek je první, kdo oficiálně oznámil, že se příští rok 29. května bude na valné hromadě ucházet o hlasy voličů na nejvyšší funkci v období 2025 až 2029.

O jeho protikandidátech se spekuluje, každopádně to nebude bývalý reprezentant Karel Poborský, který možnou kandidaturu v říjnu odmítl.

Nejspíš to nebude ani Tomáš Pešír, do loňska manažer národního mužstva a někdejší ligový fotbalista. V rozhovoru pro iDNES Premium řekl, že hodlá kandidovat na místopředsedu za českou komoru.

Fousek je šéfem fotbalu od června 2021. Na pozici předsedy nastoupil v tzv. „Poberbrovské éře“, kdy měl být nositelem změn, nových pořádků a reformátorem.

Roman Berbr, někdejší místopředseda za Čechy, byl v říjnu 2020 zatčen, obviněn a následně nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu za zpronevěru. Spolu s ním si tresty v rozsáhlé korupční kauze odneslo několik rozhodčích, delegátů a funkcionářů. Předsedou v tehdejší době byl Martin Malík, ten pak na valné hromadě 2021 nekandidoval.

Fousek tenkrát porazil právě Poborského, který měl podporu například od Sparty. Naopak Slavia chtěla za předsedu Fouska. Jenže v poslední době se jí znelíbil, slávistický šéf Jaroslav Tvrdík ho veřejně kritizuje.

„Máš štěstí, že je letos Euro, jinak bys tady čelil odvolání,“ pohrozil mu letos na jaře na nevolební valné hromadě. Vyčítal mu, že asociace pod jeho vedením stagnuje. „Kandidoval pod hesly transparentnost, týmovost a změna. Tohle je příklad, že se nezměnilo vůbec nic. Mám dojem, že nám ho někdo vyměnil, to nemůže být stejný člověk.“

Fousek kritiku Tvrdíka odmítá. „Je to hlavně účelový populismus. Musím ten hnojomet odmítnout, protože jestli mi někdo nemůže něco vyčítat, je to nedostatek pokory a pracovitosti,“ reagoval.

V pondělí přišel na jednání Ligového výboru, který řídí první a druhou ligu. Obě soutěže nespadají pod FAČR, jehož šéfem je Fousek. V Ligovém výboru vedle zástupců Sparty, Plzně či Baníku Ostrava sedí právě i Tvrdík.

„Plním svůj slib, který jsem dal fotbalovému hnutí a zejména regionálnímu fotbalu v létě, a to že se do konce tohoto kalendářního roku vyjádřím. Od ledna do března 2025 budou valné hromady okresních a krajských fotbalových svazů a myslím, že je naprosto správné, aby ještě před nimi jejich zástupci jasně věděli, zda současný předseda má zájem pokračovat,“ prohlásil Fousek.

V předchozích měsících na četné dotazy ohledně kandidatury odpovídal vyhýbavě s tím, že se vyjádří později. Možná mu k rozhodnutí pomohl úspěch národního mužstva v Lize národů, v níž Česko vyhrálo svou skupinu a postoupilo do elitní úrovně.

Fousek totiž v lednu prosadil, aby se reprezentačním trenérem stal Ivan Hašek. Stál za ním i v časech, kdy se nedařilo. Navíc na Euro postoupila jedenadvacítka a ženské reprezentaci k tomu chybí poslední krok – porazit v úterý v Teplicích družstvo Portugalska.

„Asociace je ekonomicky stabilní, podstatně posílila řadou opatření také důvěryhodnost fotbalu. Realizovala velké projekty, například řešení stadionu Evžena Rošického, změnu svých stanov či strategický plán. Pořádali jsme i finále Konferenční ligy,“ vypočítával Fousek. „Ne vše se beze zbytku povedlo, ale právě proto považuji za svoji povinnost nabídnout kontinuitu.“

Před svým zvolením pracoval ve fotbale spoustu let. Byl známý především jako diplomat a funkcionář, léta působil ve strukturách mezinárodních organizací FIFA a UEFA. Také pomáhal tři roky řídit Řecký svaz.

Loni byl zvolen do výkonného výboru Evropské fotbalové asociace (UEFA), což se povedlo jako třetímu Čechovi po Václavu Jírovi (1968 až 1992) a Františku Chvalovském (1996 až 2001).

Fousek na předsedu FAČR kandidoval už v roce 2017, ale s Martinem Malíkem prohrál. S kým bude bojovat příští rok?