Předzápasový trénink jen s devíti hráči. Šilhavý: Věřím, že se zmobilizujeme

Má za sebou pořádně hektický den, na konci kterého vedl oficiální trénink jen s devíti hráči včetně jediného brankáře. Druhá polovina fotbalové reprezentace přiletí do Izraele, dějiště nedělního utkání Ligy národů, až v den zápasu. „Věřím, že i tak jsme schopni se zmobilizovat a dobře se připravit,“ řekl trenér Jaroslav Šilhavý.

Národní tým opět zasáhl koronavirus.

Na Kypru, kde ve středu odehrál přípravné utkání, měl v pátek tři pozitivně testované hráče. Šestnáct dalších výsledků bylo neutrálních a testy se musely v sobotu opakovat.

„Něco podobného nás postihlo už minule, ale já věřím, že jak tenhle sraz blbě začal, tak dobře skončí a že přes všechny problémy budeme schopni odehrát dobré utkání,“ uvedl kouč na předzápasové tiskové konferenci v Haifě.

On i jeho trenérští kolegové jsou negativní, plánovaný přesun z Kypru do Izraele s nimi však absolvovalo jen devět hráčů. Dalších devět přiletí v neděli.

Dá se vůbec v devíti hráčích plnohodnotně trénovat?

Není to jednoduché, ale musíme si s tím poradit. Vždycky se dá počtu hráčů přizpůsobit, aby byli připravení na zápas. Složitější to budou mít ti, kteří přijedou až v den utkání. Na druhou stranu jsme se na soupeře připravovali, viděli jsme video, hráči ví, jaký soupeř nás čeká a co mají hrát.

Hráči, kteří už jsou v Izraeli Tomáš Vaclík, Jan Bořil, Ondřej Čelůstka, Ondřej Kúdela, Aleš Matějů, Tomáš Petrášek, Tomáš Holeš, Tomáš Souček, Petr Ševčík

Jména zbylých devíti fotbalistů, kteří za týmem z Kypru přiletí, oznámí fotbalová reprezentace v neděli ráno.

Jaký soupeř vás tedy čeká?

Nesmírně takticky vyspělý, s velkou individuální kvalitou. V play off o Euro nešťastně vypadli ve Skotsku. Domácí měli víc štěstí při penaltách, ale Izraelci se předvedli ve skvělém světle. Já však věřím, že budeme schopni si odvézt dobrý výsledek.

Dopředu jste avizovali, že máte v hlavě připravené sestavy na první dva zápasy srazu. Jak moc teď plány budete muset měnit?

S něčím jsme počítali, ale covid nám do toho bohužel vstoupil. Musíme se přizpůsobit.