PŘEHLEDNĚ: Belgičtí ďáblové, Oranjes toužící po omluvě či německý zadrhnutý válec? Představujeme favority Eura

Praha Už v pátek začíná o rok odložené mistrovství Evropy ve fotbale. Hrát se bude v 11 zemích, přičemž týmy jsou rozděleny do šesti skupin po čtyřech. Server Lidovky.cz vám přináší přehled favoritů, kteří by to v turnaji měli dotáhnout daleko, a s největší pravděpodobností se jeden z nich bude radovat z vítězství na Euru.

Itálie

Umístění na Euru 2016: prohra ve čtvrtfinále s Německem

Pořadí v žebříčku FIFA: 7.

Hlavní hvězdy: Lorenzo Insigne (Neapol), Ciro Immobile (Lazio Řím), Nicolo Barella (Inter Milán)

Trenér: Roberto Mancini

Složení skupiny: Turecko, Švýcarsko, Itálie, Wales

Italové Ciro Immobile (vpravo) a Lorenzo Insigne slaví branku do sítě českého výběru.

Sílu Italů poznali minulý týden i čeští fotbalisté, kteří s nimi prohráli 0:4, přičemž tým z Apeninského poloostrova měl i další šance. Prosadily se všechny tři hvězdy Italů, přičemž na tuto trojici bude kouč Mancini určitě sázet i na světovém šampionátu.

Ze skupiny s Tureckem, Walesem a Švýcarskem bude chtít se svými svěřenci postoupit s plným počtem bodů, hrát do karet mu může i domácí prostředí, neboť italští fotbalisté nastoupí ke všem třem zápasům základních skupin na stadionu v Římě. Ostatní týmy se k některým zápasům budou muset trmácet až do ázerbajdžánského Baku.