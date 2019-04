Video v ligovém finiši nestíhá. Fatálně selhává lidský faktor, na lepší techniku nejsou peníze

PRAHA Fanoušci Slavie a Ostravy zuřili, ti nezaujatí se smáli. Videorozhodčí ve spolupráci se sudími ve víkendových duelech fatálně selhali. A počet skeptiků k projektu VAR v českém fotbale proto opět stoupl.

Když v březnovém vršovickém derby Bohemians 1905 – Slavia (0:3) sudí Pavel Královec na pokyn videorozhodčího odvolal vedoucí gól klokanů, protože na druhé straně nařídil penaltu pro Slavii, dostal projekt asistenta videorozhodčího první vážnou trhlinu.

Garant tuzemského projektu Roman Hrubeš totiž potvrdil, že šlo o chybný zásah videorozhodčího do průběhu utkání, protože ten do něj má vstupovat při zcela zjevných porušeních pravidel.

Teď dostal VAR v Česku už pořádnou ránu. Během pouhých 24 hodin si oprávněně na videorozhodčího stěžovali nejprve Ostravští po prohře 1:2 v Plzni a poté na Slavii, která v derby pražských S se Spartou remizovala 1:1.

Přiznaná chyba

V 11. minutě sudí Karel Hrubeš nařídil penaltu za faul gólmana Sparty Florina Nity na unikajícího Josefa Hušbauera. Videorozhodčí Pavel Franěk však Hrubeše přiměl, aby se šel podívat na záznam, a po zhlédnutí dostupných tří (nebo jen dvou, jak říkal po utkání Hrubeš?) záběrů své rozhodnutí zrušil, penaltu odvolal, a navíc namísto Nity potrestal žlutou Hušbauera.

„Jasná penalta, nebylo vůbec o čem. Jasný kontakt, já bych šel sám. Nevím, je to úsměvné. Komedie. Sudí říkal, že neviděl průkazný materiál. Neviděl, že by tam kontakt byl. Tak to ať to video v Česku radši zruší,“ vztekal se po zápase Hušbauer.

A oprávněně. Což následně uznal i sudí Hrubeš šokujícím prohlášením. „Ze dvou dostupných záběrů nebylo poznat, že by došlo k podražení. Ale po utkání jsem viděl záběr, který jsem pro tu situaci bohužel neměl k dispozici. A na něm bylo vidět, že k podražení Hušbauera došlo a pokutový kop měl být nařízen,“ řekl Hrubeš České televizi.



Celý fotbalový národ se ptal, jak se to mohlo stát. Vinu na sebe vzal videorozhodčí Franěk, který dostal záznam kamery, kde je faul na Hušbauera průkazný, až poté, co Hrubeš nechal pokračovat ve hře, takže už nemohl nechat situaci znovu přezkoumat.

„VAR v této situaci pochybil, jelikož měl prohlédnout záběry z více kamer i za cenu případné časové prodlevy, delšího přezkumu zmíněné situace a dohledání odpovídajícího záběru,“ uvedla po svém pondělním zasedání komise rozhodčích FAČR.

Přes zdůvodnění hněv slávistů pochopitelně neopadl. Chápe jej i garant projektu VAR pro Česko Roman Hrubeš. „Naprosto fatální selhání lidského faktoru. Nedokážu pochopit, že videorozhodčí ten záběr nenašel a rozhodčímu jej nenabídl. Naopak svou vlastní iniciativou rozhodčího přiměl jeho verdikt změnit. Videoasistenti jsou cvičení na to, aby pod tlakem dokázali tyto situace zvládnout. Proto si vůbec neumím vysvětlit, proč Pavel Franěk v této situaci selhal,“ řekl LN Hrubeš.

Jeho jmenovec Karel Hrubeš pak chyboval ještě jednou. Ve 27. minutě přehlédl stažení slávisty Tomáše Součka Ondřejem Zahustelem ve vápně. „Drželi jsme se vzájemně, to k tomu patří, ale když už jdu hrát balon a on mě stáhne zezadu, tak asi to je další penalta,“ lamentoval Souček.

A také v tomto případě komise rozhodčích uznala, že Hrubeš i asistent u videa Franěk chybovali. „Hostující hráč se dopustil zjevného držení domácího hráče, a proto měl rozhodčí nařídit pokutový kop a hostujícímu hráči udělit žlutou kartu za nedostatek respektu ke hře,“ uvedla komise.

Na ofsajdovou linii chybí peníze

Oprávněnou vlnu nevole vyvolal už v sobotu mezi fotbalisty Ostravy vítězný gól plzeňského útočníka Jeana-Davida Beauguela v 85. minutě poté, co přihrávající Radim Řezník stál podle dostupných závěrů v ofsajdu.

„Ano, šlo o ofsajd. Ale v tomhle případě se musím zastat videorozhodčího, protože na rozdíl od mistrovství světa u nás není kalibrovaný systém 3D ofsajdové linie, která stoprocentně určí, zda byl hráč v ofsajdu, nebo ne. Bohužel u nás nemáme ideální postavení kamer, takže videorozhodčímu tahle ofsajdová linie chybí. Nejsou na to peníze, nemůžeme si tento systém ani v budoucnu dovolit,“ mrzí Hrubeše.

Ten však přesto stále projekt videorozhodčího brání a odmítá Hušbauerova slova, že by se měl projekt VAR zrušit či pozastavit. „Pořád díky projektu VAR převažují pozitiva. Chápu emoce po zápasech, ale zkušenost nám ukazuje, že je video ve většině případů k užitku než naopak. Stejné porodní problémy měly i ostatní vyspělé země, ale také je zvládly. A poučily se z nich stejně, jako to uděláme my,“ dodal Hrubeš.

Nutno říct, že česká liga a její finiš by si to už zasloužily.