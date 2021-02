Prémie? Vyplatit je by byla radost. Favorit EL? Leicester asi ne, ten vyřadíme, říká Tvrdík

Praha Když fotbalová Slavia vyhraje Evropskou ligu, do jejíž vyřazovací části vstoupí ve čtvrtek domácím zápasem proti Leicesteru City, klubový šéf Jaroslav Tvrdík vyplatí mužstvu prémii přibližně 75 milionů korun. „Udělal bych to s velkou chutí. Byla by to povinnost a radost.“

Tvrdík nejen o prémiích hovořil v úterním podcastu sázkové kanceláře Fortuna.

„V minulých sezonách hráči z odměn od UEFA dostávali určitá procenta. Když jsme měli úspěchy, prémie byly rekordní. Letos jsme zatím žádnou dohodu neudělali. Hráči se loni kvůli dopadům pandemie vzdali třiceti procent platů s tím, že když splníme ekonomické cíle, tak jim to vrátíme. To se taky stalo. Vydělali jsme víc, než jsme čekali,“ podotkl Tvrdík.

O čem ještě předseda slávistického představenstva mluvil?

O favoritech Evropské ligy. „Když se podíváte na seznam účastníků vyřazovací části, tak je tam neskutečná sestava. Velmi pravděpodobně bych favorita vybíral mezi kluby z Premier League. Manchester United, nebo Leicester. Ale spíš ten Manchester, protože Leicester pravděpodobně vyřadíme.“



O sázce na celkový triumf Slavie v Evropské lize, který byl Fortunou ohodnocen kurzem 200 ku 1. „Na soutěže, v kterých hrají naše kluby, sázet nesmíme. Nejsme favorit ani pro Leicesteru, postup je sen. Já bych byl rád, kdybychom vyhráli jeden zápas, to by byl úspěch. Ale kdybych sázet mohl, tak by si na nás vsadil. Za pokus by to určitě stálo.

O losu, který Slavii přisoudil Leicester. „Já byl asi jeden z mála, který si v první fázi play off nepřál klub z Premier League. I když je velmi složité říct, kdo by byl ten lehčí soupeř. Leicester je v současné formě jedním z nejsilnějších týmů na světě. Pro Slavii je to předčasné finále. My máme formu taky, jsme silnější, než když za nás hráli například Tomáš Souček nebo Vláďa Coufal. Až tyhle zápasy ukážou, jak na tom jsme. Semifinále je sen, čtvrtfinále by bylo fantazií.“



O cílech Slavie pro rok 2021. „Chceme titul, mistrovský hattrick. Druhý cíl z ekonomického hlediska je základní skupina Evropské ligy. Přání je Liga mistrů. Máme výhodu v tom, že jsme vylepšili koeficient a v předkole Ligy mistrů bychom měli být mezi nasazenými.“



O zájmu o hráče. „Je mi jasné, že když s Leicesterem uspějeme, tak zájem o naše hráče bude větší. Co vím, tak náš souboj bude v Anglii hodně sledovaný. Já bych si přál, aby kádr v létě zůstal pohromadě a klubu hráči vydělali postupem do Ligy mistrů. V létě se prodejům asi už úplně neubráníme, máme nabídky na Simu i další hráče. Výstupní doložku nemá nikdo, nikomu nekončí smlouva.“

O možném odchodu brankáře Koláře. „To je hráč, za kterého bychom těžko hledali náhradu. Trenéři ho nemají jen jako brankáře, ale jako i jedenáctého hráče v poli. Měli jsme na něj nabídku z Nice za víc než 10 milionů eur. Zájemci jsou ze Španělska, z Francie, z Německa. On sám by chtěl do Francie, kde vyrůstal a umí řeč. Loni jsme udělali dohodu, že zůstane další rok. Teoreticky, kdyby přišla nabídka, která bude odpovídat jeho představě, museli bychom o ní přemýšlet a asi mu morálně vyhovět. Ale není to nutnost, nevidím to jako jistotu.“



O dalších možných odchodech starších hráčů. „Když zasloužilým hráčům přijde nabídka, která se neodmítá, tak jim nemůžete říct ne. Museli bychom o ní přemýšlet. Jako to bylo třeba u Vládi Coufala. I tak si dodnes myslím, že při vyjednávání jsem mohl být tvrdší. Ale rozhodně bychom o nepřemýšleli u Zimy nebo Baha, na kterých Slavia bude příští roky stát.“

O trenéru Trpišovském. „Smlouvu má na tři roky plus dva roky oboustranná opce. Takže já to beru jako pětiletý kontrakt. Myslím si, že Jindrovi to ve Slavii sedí, že se pro Slavii narodil. Má tady skvělé podmínky. Měl nabídky z Kataru, z Emirátů, z Ruska, kde jeden klub byl za něj ochoten zaplatit velké peníze. Já si neumím představit, že by skončil dřív, než mu vyprší kontrakt.“