Domácí debakl City, Arsenal i Chelsea zvítězily a mistrovi se přiblížily

Sestavy:

E. Martínez – Bogarde (46. Cash), Carlos, Torres, Maatsen (69. Digne) – Barkley, Tielemans – McGinn (C) (69. Durán), Rogers (82. Buendía), Bailey (82. Philogene) – Watkins.

Sestavy:

Henderson – Chalobah, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Hughes (90+1. C. Richards), C. Doucouré (64. Lerma), Mitchell – I. Sarr (90+1. Clyne), Devenny (74. Schlupp) – Mateta.