Start Premier League: velké přestupy i návrat fanoušků. Souček čekal víc Čechů

Už v pátek se dlouhodobě nejsledovanější ligová soutěž planety znovu rozjede.



Premier League program 1. kola Pátek 13. srpna:

21.00: Brentford - Arsenal Sobota 14. srpna:

13.30: Manchester United - Leeds

16.00: Burnley - Brighton

Chelsea - Crystal Palace, Everton - Southampton, Leicester - Wolverhampton, Watford - Aston Villa

18.30: Norwich - Liverpool Neděle 15. srpna:

15.00: Newcastle - West Ham

17.30: Tottenham - Manchester City

Předehrávku obstarají Arsenal a nováček z Brentfordu. A hned o víkendu do akce vstoupí i všichni favorité: obhájce Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea...

„Sledujeme s klukama v kabině, jak některé kluby posilují, a musím říct jen: Wow! Velké týmy dělají obrovské přestupy, ale pro mě jsou asi největším favoritem opět City s trenérem Guardiolou. A pokud získají ještě Harryho Kanea, jak se spekuluje, budou opravdu hodně silní,“ odhaduje Souček.

„Těším se na skvělou sezonu. Na velkou soutěž, na velký rok.“

Pro Součka bude druhá kompletní v Anglii. Už před časem on i jeho agent Pavel Paska připustili, že pro něj může být zlomová. Potvrdí skvělé výkony i čísla z uplynulého ročníku? A co jeho parťák z týmu Coufal?

„Říkal jsem, že ve fotbale nikdy nevíte, co přijde druhý den, ale já na žádný přestup aktuálně nemyslím,“ ujistil Souček. „Samozřejmě, že může přijít úžasná nabídka pro všechny strany, ale teď jsem stoprocentně zaměřený na West Ham. Měli jsme skvělý rok, je před námi Evropská liga. Jsem tady naprosto šťastný,“ potvrdil, když ve středu na dálku z Londýna s českými novináři probíral blížící se rozjezd Premier League.

Souček, Coufal, Vydra, Žambůrek?

Navzdory jarním spekulacím platí, že v anglické lize budou dál působit jen tři reprezentanti. Přitom se řešil i příchod Alexe Krále a nahlas se mluvilo třeba i o Adamu Hložkovi.

„Uvidíme, do konce přestupového období pořád zbývají tři týdny. Anebo se něco urodí v zimě, když ne teď,“ myslí si Souček. „Čeští hráči ukázali i na Euru, jakou mají kvalitu, mnozí tam podávali opravdu nadstandardní výkony.“

K Součkovi, Coufalovi a Matěji Vydrovi, který patří Burnley, teoreticky mohl v zápasech anglické ligy přibýt Jan Žambůrek. Dvacetiletý záložník je v kádru Brentfordu, byť v posledních měsících příliš šancí v áčku nedostával. A to ani v přípravných zápasech.



Změny VAR i pokračování v poklekávání Při posuzování ofsajdových situací budou rozhodčí používat širší čáry , což má zvýhodnit útočící tým. „Můžeme tím vrátit i dvacet gólů, které loni kvůli milimetrovým postavením mimo hru neplatily,“ tvrdí Mike Riley, šéf anglických sudích.

, což má zvýhodnit útočící tým. tvrdí Mike Riley, šéf anglických sudích. Také v příští sezoně budou fotbalisté před výkopy jednotlivých zápasů poklekávat, aby vyjádřili solidaritou s hnutím Black Lives Matter. Činí tak od loňského června, tehdy to byla reakce na květnovou smrt Afroameričana George Floyda, který zemřel poté, co mu policista klečel více než osm minut na krku. Podobně jako v minulé sezoně budou moci trenéři v Premier League střídat pouze třikrát. Nad rámec tří střídání jim však zůstane možnost za jakékoliv situace vyměnit hráče, který utrpěl otřes mozku/vážný úraz hlavy. Na lavičce nově může být až devět náhradníků, dosud to bylo sedm.

Proto Brentford, možná nejzajímavější nováček, jenž fotbal nahlíží daty, analytikou a matematickými modely, v pátek vstoupí do soutěže s velkou pravděpodobností bez něj.

Mimochodem, vedle londýnského klubu, který má stejného šéfa a metody jako dánský Midtjylland, se do nejvyšší soutěže vrátily Norwich a Watford. Ale fanoušky stejně zajímá spíš boj o čelo.

Hvězdné války. I bez Messiho

À propos fanoušci. „Na ně se těším snad ze všeho nejvíc,“ kývne Souček.

Do Anglie přišel loni v lednu, před plnými stadiony stihl odehrát jen čtyři zápasy. A pak fotbal zastavila pandemie. V Anglii se takřka celý rok pokračovalo bez diváků.

„I když nás teď v závěru minulé sezony mohlo přijít podpořit třeba jen deset tisíc lidí, bylo to znát. V neděli sice hrajeme venku, ale i tak se na atmosféru moc těším. O týden později to bude před domácím publikem ještě mnohem lepší,“ věří Souček.

Zpovzdálí sleduje změny u konkurence. Dosud největší přestup léta? Přesun anglického reprezentanta Jacka Grealishe z Aston Villy do Manchesteru City za 100 milionů liber.

United si zase z Dortmundu pořídili jiného Angličana Jadona Sancha za více než 70 milionů. A před dokončením je údajně návrat belgického hromotluka Romela Lukaka do Chelsea. Z Interu za 97,5 milionu liber!

K tomu zmiňovaná sága Kane...

„Jen mě mrzí, že do Premier League nezamířil Lionel Messi. To by si asi v Anglii přál každý,“ culil se Souček, který v neděli s West Hamem nastoupí k úvodnímu zápasu sezony proti Newcastlu.

„Věřím, že do toho od prvního kola dobře vstoupíme. Chceme bojovat na všech frontách: v Premier League, v Evropě i v domácích pohárech. Kdybychom něco vypustili, vrátí se nám to. Musíme do všeho dát maximum,“ nabádá Souček.



V minulé sezoně i jeho deset gólů pomohlo k nečekanému šestému místu. „Navázat a vylepšit takhle povedenou sezonu je vždycky složité. Vždyť jsme udělali klubový rekord v počtu bodů,“ uvědomuje si.

Jestli může být i lépe, ukážou další týdny a měsíce.

Anglická Premier League právě startuje.