Přes dvě desítky nakažených hráčů. River Plate muselo do branky nasadit záložníka, přesto vyhrálo

Buenos Aires Masivní rozšíření koronaviru v týmu donutilo trenéra fotbalistů argentinského River Plate nasadit do středečního zápasu Poháru osvoboditelů do branky záložníka. Utkání skupinové fáze jihoamerické obdoby Ligy mistrů se Santa Fé odchytal Enzo Pérez, který si v neděli předtím poranil koleno a pro nominaci do pole by nebyl fit. Hráči River Plate nakonec duel vyhráli 2:1.

Argentinský klub z Buenos Aires má momentálně zhruba dvě desítky nakažených hráčů. Jihoamerická fotbalová federace CONMEBOL sice pro Pohár osvoboditelů povolila kvůli pandemii na soupisku zapsat až 50 jmen, kouč Marcelo Gallardo měl ale v nominaci jen 32 hráčů. Další doplnění o fotbalisty z juniorky už svaz nepovolil.

Argentina se momentálně potýká s druhou vlnou koronavirové epidemie. Středeční počet 39 652 nově odhalených případů znamenal nejvyšší nárůst od počátku pandemie. Celkem už země zaznamenala přibližně 3,4 milionu nakažených, více než 72 000 lidí v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo.