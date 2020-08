Přestup léta na spadnutí. Šéf City odletěl jednat o Messiho příchodu, nabídnout má tříletou smlouvu

Londýn Manchester City už podle médií zahájil jednání o příchodu Lionela Messiho z Barcelony. Šéf klubu a bývalý viceprezident katalánského celku Ferran Soriano už kvůli tomu odcestoval do Španělska, kde se má příští týden sejít s otcem a agentem argentinské hvězdy Jorgem Messim.

Podle listu The Times Messi o úmyslu odejít z Barcelony už minulý týden telefonicky řekl trenérovi City Pepu Guardiolovi, pod jehož vedením se španělským velkoklubem mimo jiné vyhrál dvakrát Ligu mistrů. Barcelona poté o Messiho žádosti předčasně ukončit smlouvu informovala v úterý.

Pro Messiho je podle argentinského listu La Nación nachystána tříletá smlouva s dvouletou opcí. Příchod šestinásobného vítěze Zlatého míče by navíc znamenal i prodloužení smlouvy s Guardiolou, kterému stávající kontrakt se City skončí příští rok v létě.

Messiho žádost o odchod z Barcelony také vyvolala nadšené reakce v ulicích Rosaria. Fanoušci tamního celku Newell’s Old Boys, kde Messi působil před odchodem do Španělska v roce 2000, vyrazili slavit do ulic v naději, že jejich idol by se mohl do mateřského klubu vrátit.



Návrat by uvítali i představitelé klubu, ale moc dobře vědí, že s téměř stoprocentní pravděpodobností si na něj budou muset ještě pár let počkat. „Nemusíme mu volat, moc dobře ví, že u nás má dveře vždycky otevřené. Ale víme, že my o tom nerozhodujeme, takže jsme v klidu,“ uvedl sekretář klubu Juan José Concina.