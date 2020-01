Přestupu ze Slavie do Spartaku nelituji, říká Král. ‚Ruská liga je techničtější, můžu se více zlepšovat’

Praha Spartak Moskva z něj udělal druhého nejdražšího hráče české ligy, když za něj poslal do Edenu 310 milionů. Jeden z nejpopulárnějších týmů fotbalového východu ovšem v této sezoně paběrkuje a je na desátém místě ruské ligy. „Potřebujeme se zvednout, liga je hodně vyrovnaná. Budeme hrát ještě 11 zápasů, navíc máme možnost postoupit z domácího poháru, kde teď budeme hrát ve čtvrtfinále s CSKA,“ říká Alex Král v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jste i zpětně spokojený s přestupem do Spartaku Moskva?

Nelitoval jsem toho od začátku. Bylo tedy těžké, že jsem s týmem nastoupil do prvního zápasu a měl jsem za sebou pouze tři tréninky, všechno se ale časem zlepšilo. Zabydlel jsem se, začal si zvykat na místní styl hry a zapadl do kabiny. Máme hodně mladých hráčů, takže v tom vidím výhodu, máme podobné zájmy.

Lidovky.cz: Udržujete kontakt s hráči Slavie?

Snažím se to co nejvíce udržovat. Povedlo se mi vidět jejich zápasy v Lize mistrů a bylo to neskutečné, drželi kontakt s nejlepšími týmy na světě, určitě je na čem do budoucna stavět.

Lidovky.cz: Jak se vám v Moskvě líbí?

První tři měsíce byly rozkoukávací, každopádně život je tu skvělý, moc si to užívám. Všechno důležité mi hlavně na začátku zajistil klub, takže mi hodně pomohl.

Alex Král při podpisu smlouvy ve Spartaku Moskva

Lidovky.cz: Už umíte rusky?

Chtěl bych se co nejdříve naučit, v týmu máme naštěstí překladatele. Mezi mladšími mluvíme běžně anglicky, se zbytkem je to občas rukama nohama (smích).

Lidovky.cz: V čem se ruská liga nejvíce liší od té české?

Výraznější je individuální kvalita jednotlivých hráčů, liga je obecně techničtější, můžu se pak více zlepšovat. Hráči si dovolí s míčem o hodně víc. Co se týče soubojovosti a fyzické připravenosti, je to podobné.

Lidovky.cz: Se Spartakem jste momentálně na desátém místě, což asi nebude důvod ke spokojenosti...

Potřebujeme se zvednout, liga je dost vyrovnaná. Budeme hrát ještě 11 zápasů, takže je pořád možnost se posunout tabulkou. Navíc máme možnost postoupit z domácího poháru, kde teď budeme hrát ve čtvrtfinále derby s CSKA.

Lidovky.cz: Na podzim se o vás zajímal Everton, máte nějaký vysněný tým či ligu, kde chcete hrát?

S Karolem Kiselem (hráčský agent - pozn. redakce) nějaký zájem samozřejmě registrujeme, o ničem konkrétním ale teď nevím. Smlouvu ve Spartaku mám podepsanou na pět let a soustředím se na to, abych tu odváděl co nejlepší práci. Mým snem ale je si zahrát v Premier League.



Zdeněk Ondrášek (vpravo) se raduje z gólu s Alexem Králem.

Lidovky.cz: Kosovu jste vstřelil klíčovou branku v boji o Euro, jaké to byly pocity?

Šlo o nejdůležitější gól v kariéře, druhý byl ještě v dresu Slavie na hřišti Sevilly, který byl také postupový dále do čtvrtfinále Evropské ligy. Ten za reprezentaci ale považuji za hezčí.

Lidovky.cz: Jak vnímáte nový projekt Eura a cestování s tím spojené?

Naštěstí jsme dostali Wembley a Glasgow, což je kousek od sebe. V tomhle ohledu je to přijatelné. Ale třeba Švýcarsko hraje základní skupinu v Baku a Římě. Ta vzdálenost je velká, je to fakt podivné.

Lidovky.cz: S jakými ambicemi jedete na Euro?

Cíl máme všichni společný - postoupit ze skupiny. Moc si to všichni přejeme a uděláme pro to všechno.