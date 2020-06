Příběh jako z Hollywoodu: Becks dal život klubu v Miami. Dokázal to a Amerika znovu žasne

Praha/Miami Příběh vůle, vytrvalosti a odolnosti. David Beckham v USA nejdříve zpopularizoval soccer, teď z nuly vybudoval vlastní klub. Celý ho vymyslel, dal mu život. „Becks“ to zase zvládl.

Když v roce 2007 vstupoval do Major League Soccer, přicházel jako hráč. Jenže ne ledajaký. Vedení americké soutěže si od něj slibovalo mnohem více. A Beckham zapůsobil tak, jak měl. Jako fotbalová celebrita.

Soccer, jak říkají v USA evropskému fotbalu, dostal výraznou diváckou injekci. Najednou se v dresu LA Galaxy pohyboval jakýsi chlapík, který před časem udivoval svou kopací technikou v barvách Realu Madrid či Manchesteru United.

I kvůli své schopnosti přivábit davy lidí, s čímž souvisí hlavně početné zástupy sponzorů, měl „Becks“, jak se bývalému anglickému reprezentantovi přezdívá, od začátku ve smlouvě možnost získat práva na založení klubu za výrazně nižší cenu.

Fotbalista, který měl jednu z nejkouzelnějších pravaček v historii nejslavnější kolektivní hry, měl zaplatit v uvozovkách jen 25 milionů dolarů. K porovnání: Nashville, který rovněž vstupuje do MLS jako nováček, musel obětovat 150 milionů.



A David toho využil. Však věděl, proč si to tehdy takhle vyjednal. Už od začátku tušil, že bude chtít vybudovat vlastní tým. Ten tým, který mu bude říkat „Pane“.

A tak se vydal do Miami. „Od začátku jsem věděl, že bude sídlit tady,“ prohlásil na slavnostní prezentaci.

Stadion Interu Miami je už připraven na fanoušky

Do největšího města jihovýchodní části Floridy Beckham vrátil fotbal takřka po dvaceti letech. V roce 2001 totiž zanikl tehdejší celek Fusion. „Byla to fuška,“ říkal Angličan a dodal: „Rodilo se to v bolestech a zažil jsem i chvíle, kdy jsem přestával doufat.“



Opravdu to nebylo jednoduché. Slavný anglický hráč usiloval o udělení licence dlouhé čtyři roky. Když o ni v únoru 2014 požádal, netušil, jak strastiplná cesta k ní vede. Sháňka po sponzorech, investorech i prostorách, kde má zbrusu nový klub vyrůst, nebyla vůbec jednoduchá.

Stadion se měl vybudovat u miamského přístavu v laguně Biscayne Bay tak, aby mělo pětadvacet tisíc fanoušků skvostný výhled vedle hry i na oceán. To však nevyšlo, a tak se Miami Freedom Park, za miliardu dolarů, vztyčí v roce 2022 v jedné z nejchudších částí města, v černošsko-hispánské čtvrti Overtown.



A právě na tuto skvostnou stavbu by rád Beckham nalákal ty nejžhavější jména: „Chci do Miami nalákat hvězdy, ty nejlepší hráče.“ Neopomíná však fakt, který je v dnešním fotbale neoddiskutovatelně nejdůležitější.

„Chceme vytvořit akademii. Pokud se nám to podaří, lidé v Miami budou na svůj klub ještě pyšnější. Uvidí třeba profesionálně hrát své děti,“ vysnil si šestinásobný vítěz Premier League.

Inter Miami má už spoustu fanoušků, i když ještě nezápasil

Není divu, že našel své útočiště právě v USA. Popularita socceru tam šla i díky němu rapidně vzhůru. V posledních letech chodí v Americe na fotbal v průměru jen o pár diváků méně než v Itálii.



A teď by se to mohlo zlepšit ještě výrazněji. „Becks“ totiž do svého snu láká i další fotbalové celebrity. Marcelo, Alexis Sánchez, James Rodriguéz, Edinson Cavani, Luka Modrič, Luis Suárez ale i hvězdné duo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi.

Uvidíme, co Beckhamovi klapne. Jedno je však jisté: on to zase zvládl.