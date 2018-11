Příbram není Real. S výsledkem spokojeni nejsme, říká trenér Vrba po remíze

PLZEŇ/PRAHA Ve středu velká sláva s neslavným výsledkem proti Realu. O pár dní později se fotbalisté Viktorie představili na domácím hřišti opět. A znovu důvod k radosti neměli. „Víme z minulosti, že po takových zápasech je to pak vždycky složitější,“ přiznává po remíze 1:1 trenér Pavel Vrba.

S výkonem být spokojený nemůže. Plzeň sice soupeře tlačila, ve finální fázi to ale bylo trápení. Navíc k dispozici nebylo několik důležitých hráčů. Chyběl vykartovaný Limberský, zraněný Kopic, jen na lavičce zůstal obvyklý kapitán Hubník.



Přesto jste nakonec byli vítězství poměrně blízko. Co chybělo?

Samozřejmě je chybou, když dostanete první gól, což podle mě utkání hodně ovlivnilo. Ve vápně jsme pak měli několik situací, kdy jsme druhou branku měli dát. Jestliže ze tří zakončení z malého vápna nebo penalty nedáme gól, tak je to špatně. Na můj vkus jsme měli ještě víc dominovat, mít lepší mezihru. Rozhodovalo se v pokutovém území.

Na stadion dorazilo necelých osm tisícovek fanoušků, proti Lize mistrů byla atmosféra střídmější. Projevilo se to nějak?

Je rozdíl, když hrajete proti Realu Madrid, to je jasné. Už to víme z minulosti, že následné zápasy po velkých utkáních jsou trošku složitější. To ale není omluva. Myslím, že ti, kteří jinak tolik prostoru nedostávají, by právě měli podobné duely rozhodnout a dostat mužstvo do varu. Kádr máme dostatečně široký. Samozřejmě s výsledkem vládne nespokojenost, je to pro nás ztráta dvou bodů.

V sestavě se vůbec neobjevil Kopic. Proč?

Je to hráč, který je pro nás v ofenzivě hodně důležitý. Nebyl ale stoprocentně fit, proto nenastoupil.

A stoper Hubník? Ten byl pouze na střídačce…

Dal jsem šanci Pernicovi, protože si to zaslouží. Navíc jsme teď měli blok těžkých zápasů, tak jsme ho taky chtěli nechat zahrát v soutěžním utkání.

Kvůli disciplinárnímu trestu nemohl hrát ani Limberský. Jak se absence na výkonu mužstva podepsaly?

Nemyslím si, že bychom neměli dobrou podporu ofenzivy zrovna přes krajní obránce. Řezník i Kovařík se nabízeli dobře, měli tam několik centrů a průniku. Spíš ta finální fáze byla problém, v tom jsme úspěšní nebyli. Nedá se říct, že hráči, kteří tentokrát nastoupili, by vyloženě zklamali.