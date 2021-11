Hráči Příbrami komentovali ženský fotbal: Patří k plotně, nelíbí se mi to, s námi se to nedá srovnávat

Jaký mají kluci názor na ženský fotbal? stojí v názvu klubového videa. „Nic proti tomu nemám, asi se to nedá úplně porovnávat s tím chlapským fotbalem, ale když je to baví, tak ať si to hrajou,“ začíná s odpovědí nevinně osmnáctiletý Denis Halinský.

Další hráči si ale neberou servítky. „Bez komentáře, já se k tomu vyjadřovat nebudu. A oni ať nekomentují nás a nes..ou se do nás,“ řekl pohrdavě záložník Stanislav Vávra. Podobný názor má i zkušený Tomáš Pilík: „Ženský fotbal se mi nelíbí. Myslím, že ženský by měly dělat něco jiného.“

„Není to úplně sport pro holky, spíš by se měly věnovat víc plotně,“ domnívá se Tomáš Dočekal.

Až téměř nepatřičně pozitivně působí ve videu názory Emmanuela Antwiho, Jakuba Schindlera či Martina Suse, jenž přiznává, že ženský fotbal se mu líbí a sleduje ho.

Názory příbramských fotbalistů vzbudily rozruch na sociálních sítích. Michal Jurman, tiskový mluvčí fotbalové asociace, napsal na Twitter: „Andrea Stašková dá v neděli hattrick za Juventus a pak si pustíš tohle. Nerozumím tomu z x úhlů pohledu a už vůbec ne z pohledu PR příbramského klubu.“

„Má dcera hraje fotbal, asi jí to pustím jako motivaci. Díky do Příbrami, “ napsal tiskový mluvčí Hradce Králové Michal Petrák.

Tomáš Kafka, redaktor webu sparta.cz se specializací na ženský fotbal, zase zmínil, že hráči nepochopitelně shazují část svého klubu - příbramské ženy totiž suverénně vedou třetí nejvyšší soutěž.

Video neuniklo ani českým fotbalistkám, kterým v pondělí začal reprezentační sraz před kvalifikačními zápasy o mistrovství světa 2023 s Nizozemskem a Běloruskem. „Asi před tím stihnu i něco uvařit,“ napsala na Twitter reprezentantka a hráčka Sparty Kateřina Bužková, a vzápětí dodala: „Proč prosím taková videa vůbec vznikaj?“

Nechápe to ani Nikola Barák, někdejší fotbalistka a vedoucí reprezentačního týmu žen. „Zase se jednou ukázala česká vzdělanost,“ napsala na Instagram manželka českého fotbalového reprezentanta Antonína Baráka.

Příbramský klub zveřejnil video i na Instagramu, kde okamžitě začaly přibývat nesouhlasné reakce. „Absolutně nechápu, jak tohle můžete publikovat,“ napsal záložník Jakub Jankto.

Jedna z nejznámějších českých fotbalistek, momentálně hráčka Paris St. Germain, Barbora Votíková napsala: „Wow! Hezky hoši, gratuluju! Osobnosti plné respektu, věřte mi, že po tomhle budete konečně slavní, o to se osobně postarám.“

Fotbalisté Příbrami v minulé sezoně sestoupili z nejvyšší fotbalové ligy. Ovšem ani o patro níž se svěřencům trenéra Tomáše Zápotočného nedaří, jsou až třináctí.

Na YouTube kanálu občas uveřejňují formát Ankety z kabiny. Klubový redaktor se hráčů ptá například na to, kdo je největší strašidlo v kabině nebo největší model. Tentokrát byl tématem ženský fotbal.