Přijeli na zápas pozdě. Podle Mourinha za to může manchesterská policie

MANCHESTER/PRAHA S pětiminutovým zpožděním začal úterní zápas fotbalové Ligy mistrů mezi Manchesterem United a Valencií. Mohl za to pozdní příjezd domácího týmu na stadion. Podle kouče anglického klubu Josého Mourinha policie odmítla autobus United na Old Trafford doprovodit tak jako v minulosti a doba cesty se kvůli tomu protáhla více než dvojnásobně. Klubu za to hrozí trest od UEFA.

„Odjeli jsme z hotelu v šest hodin a doufali, že třicet minut nám bude na cestu stačit, jako obvykle. Policie nám ale odmítla dělat doprovod, takže jsme jeli sami. Trvalo to 75 minut. Rozhodčí byl hodný a dovolil začít s pětiminutovým zpožděním,“ uvedl Mourinho na tiskové konferenci po utkání, které mělo výkop ve 20:00 místního času. Podle něj nešlo o chybu klubu.

Zástupci manchesterské policie uvedli, že přehodnotili svůj postoj a na fotbalisty budou dohlížet jen v případě, že by mohla být ohrožena bezpečnost týmu. S kluby to prý bylo konzultováno několik měsíců, takže měly čas naplánovat si cestu na stadion.

Evropská fotbalová unie kvůli pozdnímu příjezdu a pozdnímu výkopu zahájila s United disciplinární řízení. Za pozdní výkop obvinila UEFA také Valencii, které hrozí trest ještě za dva další prohřešky, špatnou výstroj a fanoušky zapalující světlice.

Mourinhovi nepřinesl mnoho radosti ani samotný zápas, který skončil 0:0. Manchester nedokázal vyhrát už čtvrté soutěžní utkání v řadě. „Hráči se snažili. Bylo tam větší nasazení, ale na některých klíčových místech směrem dopředu na tom nejsme dost dobře po technické stránce,“ konstatoval portugalský kouč po zápase, během kterého fanoušci skandovali „útočte, útočte, útočte“ a po závěrečném hvizdu pískali.