Slavia dala v generálce Žilině pět gólů, Sparta remizovala se Salcburkem

Úřadující český mistr Sparta v posledním utkání letní přípravy dvakrát prohrával, pokaždé však dokázal vyrovnat. Nerozhodný výsledek zařídil 10 minut před koncem střídající Victor Olatunji.

Sparta ani do generálky nenasadila reprezentanty z mistrovství Evropy a nastoupila bez většiny opor. Dobrou formu z přípravy potvrdil navrátilec z hostování Kryštof Daněk, který po čtvrthodině hry srovnal na 1:1 povedenou technickou střelou z hranice vápna.

Úřadující rakouský vicemistr se ještě do poločasu znovu dostal do vedení, ale v 80. minutě vybojoval míč střídající nigerijský útočník Olatunji a do odkryté branky srovnal. Dánský trenér Pražanů Lars Friis v generálce nezvykle pouze třikrát vystřídal.

Jeho svěřenci v přípravě podruhé za sebou nezvítězili, v minulém úvodním utkání na zahraničním soustředění utrpěli vysokou porážku 2:5 od Bröndby Kodaň. Předtím dvakrát vyhráli v domácích podmínkách. Sparťané v pátek proti Pardubicím vstoupí do nového ligového ročníku, v němž se pokusí získat třetí titul po sobě.

Jurásek se blýskl hattrickem

V dresu Slavie se hattrickem blýskl střídající Matěj Jurásek. Pražané nastoupili ještě bez většiny reprezentantů z mistrovství Evropy včetně hlavní letní posily útočníka Tomáše Chorého.

Po bezgólovém prvním poločase otevřel ve 49. minutě po nápaditém signálu z nepřímého kopu skóre nepokrytý obránce David Zima. Po chybě v soupeřově obraně zvýšil Daniel Fila a poté přišly velké chvíle střídajícího Juráska.

Dvacetiletý křídelník v 70. minutě zblízka upravil na 3:0, za dalších 10 minut sám před brankářem tentokrát zakončil přesně mezi nohy a chvíli nato se prosadil technickým pokusem z hranice vápna. Čtvrtý celek uplynulé sezony slovenské ligy snížil v druhé minutě nastavení.

AC Sparta Praha AC Sparta Praha : FC Red Bull Salzburg 2:2 (1:2) Góly:

15. Daněk

80. Olatunji Góly:

7. Gluch

25. Dorgeles Sestavy:

Vindahl – Uhrinčať, Panák /C/, Zelený – Suchomel, Sadílek, Pavelka, Ryneš (61. Wiesner) – Krasniqi (61. Olatunji), Tuci (81. Pešek), Daněk Sestavy:

Krumrey (61. Hamzic) – Dedić /C/ (61. Capaldo), Baidoo (61. Wallner), Blank (46. Piątkowski), Terzić (46. Mellberg) – Gluch (61. Lukić), Diambou (61. Yeo), Kjærgaard (61. Diakite, 84. Ratkov) – Daghim (61. Forson), Konaté (61. Diabate), Dorgeles (61. Šimić) Náhradníci:

Vorel, Surovčík, Hranoš, Mejdr, Mokrovics, Večerka, Kukučka, Rus Náhradníci:

SK Slavia Praha SK Slavia Praha : MŠK Žilina 5:1 (0:0) Góly:

49. Zima

65. Fila

70. Jurásek

80. Jurásek

82. Jurásek Góly:

90+2. Kaprálik Sestavy:

Kinský – Vlček, Ogbu (46. Zima), Bořil (60. Konečný) – Tomič (60. Vorlický), Ševčík (46. Bužek), Dorley (46. Prebsl), Zmrzlý (60. Diouf) – Jurečka (46. Jurásek), Fila, Wallem Sestavy:

Badžgoň – Hubočan (55. Kelembet), Minárik, Ndjeungoue – Kopásek, Gidi, Sauer, Javorček – Ďuriš, Bille (30. Kóša, 78. Prokop), Kaprálik Náhradníci:

Mandous Náhradníci:

Belaník, Hranica, Palisčák Žluté karty:

Žluté karty:

1. FC Slovácko 1. FC Slovácko : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 4:1 (4:1) Góly:

15. Havlík

25. Kohút

31. Azevedo

40. Blahút Góly:

18. Jirásek Sestavy:

Heča – Reinberk (46. Ndefe), Vaško, Blahút, Doski, Hofmann (C), Trávník, Kohút, Havlík, Azevedo (46. Vecheta), Siňavskij Sestavy:

Melichar – Richter, Broukal (46. Tregler), Fišl, Klusák – Petrák, Batioja (46. Sodoma), Jirásek (C), Hönig (46. Sixta) – Necid, Gembický Náhradníci:

Urban, Fryšták – Ndefe, Kim, Novotný, Kozák, Petržela, Křišťan Náhradníci:

Kotek – Wesolowsky, Muleme, Bárta, Toula, Rulf, Řezáč, Divíšek Rozhodčí: Tomáš Batík Počet diváků: 1 725

KKS Lech Poznaň : FK Teplice FK Teplice 0:2 (0:0) Góly:

Góly:

73. Horský

82. Čerepkai Sestavy:

Mrozek – Pereira, Mońka, Milić, Gurgul (46. Tomaszewski) – Karlström, Kozubal – Hotić, Sousa, Velde – Ishak. Sestavy:

Ludha – Mičevič (70. Zsigmond), Kričfaluši (46. Cykalo), Mareček (70. Bílek) – Harušťák (70. Radosta), Jukl, Trubač (60. Čerepkai), Havelka (70. Emmer), Švanda (70. Beránek) – Svatek (46. Horský), Gning (46. Vachoušek). Náhradníci:

Mędrala – Wilak, Wolowiec, Stankiewicz. Náhradníci:

Němeček, Čechal. Žluté karty:

Žluté karty:

54. Mareček

MFK Skalica : MFK Karviná MFK Karviná 0:2 (0:2) Góly:

Góly:

6. Ezeh

42. Regáli Sestavy:

Junas – Ranko, Nagy, Hradecký, Krčík, Černek, Mášik, Morong, Vlasko, Matejov, Fábry Sestavy:

Knobloch – Mikuš (70. Raspopović), Svozil (60. Krčík), Bergqvist, Fleišman – Čavoš, Planka – Memić (70. Ražnatović), Samko (60. Botos), Regáli (70. Singhateh) – Ezeh (60. Vinicius). Náhradníci:

Moura, Yao, Kopas, Gaži, Alves, Leginus, Jibril, Riška Náhradníci:

Žluté karty:

37. Žluté karty:

44. Bergqvist

FK Jablonec FK Jablonec : AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 4:1 (3:0) Góly:

34. Nebyla

39. Alegue

45+2. Nebyla

72. Puškáč Góly:

75. Šiler Sestavy:

Hanuš (46. Fendrich) – Martinec, Tekijaški, Souček (60. Slávik) – Cedidla, Nebyla, Beran (60. Fortelný), Hollý (46. Nardini), Čanturišvili (60. Velich) – Schánělec (60. Puškáč), Alégue (60. Kanakimana) Sestavy:

Rodriguez – Tošnar, Jedlička, Michl, Šiler, Říha, Hruška, Vitarigov, Novák, Okeke, Penxa Žluté karty:

90+2. ? Žluté karty:

36. ?

SK Slavia Praha B : FK Dukla Praha FK Dukla Praha 1:1 (1:1) Góly:

43. Rama Góly:

23. Matějka Sestavy:

Kolář – Švec, Hunal (C), Zachoval, Žitný, Belžík, Trédl, Beran, Dom.Pech, Rama, Toula Sestavy:

Hruška – Vondrášek, Hašek, Peterka (C), Ludvíček, M.Douděra, Kozma, Barac, Hora, Moulis, Matějka Náhradníci:

Slavata – Lacko, Pikolon, Behenský, Dufek, Koffi, Slončík, Piták, Mikulanda, Boledovič, Škoda Náhradníci:

Šťovíček – Doda, Holiš, Matoušek, Mešanović, Ullman, Špatenka, Jeřábek, Zeronik Žluté karty:

Žluté karty:

37. Barac

Cracovia Krakov : SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

23. Šíp Sestavy:

Sestavy:

Stoppen (70. Digaňa) – Elbel (70. Beneš), Hadaš (70. Křišťál), Mikulenka (46. Navrátil), Breite (C) (70. Pospíšil), Zorvan (70. Vodháněl), Kliment (70. Juliš), Sláma (75. Elbel), Šíp (46. Fiala), Spáčil (75. Mikulenka), Pokorný (70. Dohnálek) Náhradníci:

Náhradníci:

Digaňa – Dohnálek, Fiala, Křišťál, Pospíšil, Navrátil, Beneš, Juliš, Vodháněl

SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : SV Guntamatic Ried 3:2 (2:0) Góly:

42. Zíka

44. Suchan

64. Ondrášek Góly:

53. Grosse

59. Beganovič Sestavy:

Janáček – Kotula, Havel, Keckeisen, Trummer – Čermák, Hubínek, Suchan – Šigut, Tranziska, Zíka Sestavy:

Wimmer – Gragger, Sammer, Molnar – Lumor, Marinšek, Čelić, Wohlmuth – Beganović, Bajić, Grosse.

FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava : MFK Dukla Banská Bystrica 3:1 (2:1) Góly:

13. Klíma

24. Kubala

77. Adediran Góly:

21. Rymarenko Sestavy:

1. poločas: Markovič – Juroška, Frydrych, Pojezný, Kpozo – Buchta, Rigo, Boula, Klíma, Ewerton – Kubala.

2. poločas: Markovič – Uchenna, Chaluš, Lischka – Rusnák, Grygar, Prekop, Šín, Šehić – Adediran, Tanko. Sestavy:

Rehák – Godál, Hlinka, Malec, Mensah, Petrák, Richtárech, Rymarenko, Šikula, Slebodník, Willwéber Náhradníci:

Kubný Náhradníci:

Trnovský – Bača, Brenkus, Klimpl, Ľupták, MIgaľa, Murín, Pišoja, Svetlík