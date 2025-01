Pardubice v přípravě porazily Žižkov, Karviná přehrála soupeře z Uzbekistánu

Pardubičtí po víkendové prohře 0:3 s Teplicemi ani proti Žižkovu nezačali dobře a od 13. minuty prohrávali poté, co nejlepší střelec druhé ligy Tomáš Necid suverénně proměnil penaltu. Po změně stran však favorit od 60. minuty vstřelil čtyři branky a skóre otočil.

Trefil se mimo jiné i nováček v dresu Východočechů, albánský útočník Elmedin Rama. Za Žižkov v závěru z přímého kopu skóroval Jiří Sodoma, který se kvůli potížím se srdcem loučil s profesionální kariérou.

Utkání skupiny B Tipsport ligy v Praze v Xaverově řídil jako hlavní rozhodčí bývalý ligový záložník Zdeněk Folprecht. Nynější televizní expert měl navíc připevněný port, takže diváci mohli slyšet jeho komunikaci s hráči.

„Věřím tomu, že jsem zápas zvládl dobře. Ani v závěru se to nijak nezvrhlo a po závěrečném hvizdu bylo vše v pohodě. Jen jsem si potvrdil, že to rozhodně není žádná sranda. Každopádně to dnes byla jednorázová akce a aktuálně nehodlám nastartovat kariéru rozhodčího,“ citoval Folprechta web FAČR.

Karviná o vítězství nad Pachtakorem, který ovládl pět z posledních šesti sezon uzbecké ligy, rozhodla dvěma góly v úvodních 33 minutách.

„Jsme spokojeni s výsledkem i předvedenou hrou. Utkání bylo tvrdé, soupeř hrál mnohdy za hranou únosnosti a zákeřně. Nevoněl mu náš styl hry, asi to pro ně bylo frustrující,“ řekl klubovému webu asistent trenéra Marek Bielan.

Pachtakor FK : MFK Karviná MFK Karviná 0:2 (0:2) Góly:

1. Ayaosi

33. Vallo Sestavy:

Shevchenko – Abdullaev, Adhamzoda, Artikboev, Azmiddinov, Ibrokhimov, Jurakuziev, Khamdamov, Sergeyev, Sobirkhuzhaev, Usmonov Sestavy:

Lapeš – Tomič, Endl, Boháč, Ražnatović, Čavoš, Planka, Vallo, Ayaosi, Šigut, Vecheta Náhradníci:

Nazarov – Abdumazhidov, Buriev, Holmatov, Hoshimov, Khamraliev, Kholdorkhonov, Lucca, Makhamadzhonov, Resan, Saitov Náhradníci:

Neuman – Drobek, Fleišman, Krčík, Raspopović, Bužek, Samko, Zedníček, Ezeh, Singhateh, Vinicius, Mrózek Červené karty:

54. Ortikboev Červené karty: