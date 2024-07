Slavia porazila v přípravě polského vicemistra, trefil se i nováček Botos

Slavia si rozložila góly do obou poločasů. V prvním se trefil Senegalec Diouf, po změně stran Řek Botos, jehož příchod vršovický klub oznámil dnes. Zároveň uvedl, že Botos po podpisu čtyřleté smlouvy v Edenu bude hostovat v jiném týmu z české ligy, který se pro něj aktuálně hledá.

„Hráli jsme s Rakówem a to byly velké bitvy a dnes s Wrocławí, druhým týmem polské ligy. Jsou kvalitní a také to ukázali. Nic jednoduchého, ale přesně jsme si ukázali, že s těmito týmy, které hrají tvrdší fotbal, nám to napodobuje týmy z české ligy. Je to dobrá příprava pro nás a jsme spokojení,“ citoval web Slavie asistenta trenéra Zdeňka Houšteckého.

Mladá Boleslav zvítězila i ve čtvrtém přípravném utkání. Jeden z pěti českých pohárových účastníků v nadcházející sezoně rozhodl o triumfu proti Varnsdorfu už v úvodním dějství, kdy se trefili Vojta, Mašek a Jawo. Po přestávce dal dva góly Ladra.

„Rozložili jsme zátěž. Pomalu se blížíme k začátku sezony. Hráče budeme víc zatěžovat a bude z toho krystalizovat základní sestava,“ řekl pro klubovou televizi trenér Středočechů David Holoubek.

Olomouc po remízách s polskými celky Štětínem a Bialystokem v přípravě na třetí pokus poprvé pod trenérem Tomášem Janotkou zvítězila. Proti Trenčínu si všechny tři branky nechala do druhého poločasu, postupně se prosadili Mikulenka, Beneš a Hadaš.

Pardubice remizovaly s ligovým nováčkem Duklou 1:1. Východočechy poslal v Lázních Bohdaneč do vedení Huf, za Pražany ale vzápětí srovnal z penalty Barac.

SK Slavia Praha SK Slavia Praha : Śląsk Wrocław 2:0 (1:0) Góly:

24. Diouf

68. Botos Góly:

24. Diouf

68. Botos Sestavy:

1.pol.: Mandous – Halinský, Ogbu, Konečný – Masopust, Dom. Pech, Prebsl, Diouf – Jurečka, Fila, Wallem



2.pol.: Mandous – Konečný, Chaloupek, Bořil – Masopust, Zafeiris (57. Vorlický), Bužek, Zmrzlý – Botos, van Buren, Wallem (57. Trédl) Sestavy:

1.pol.: Leszczyński – Szota, Petkov, Olsen, Musiolik, Nahuel, Pokorny, Schwarz, Żukowski, Samiec-Talar, Petrov



2.pol.: Loska – Ł.Gerstenstein, Wołczek, K.Kurowski, Cebula, Szwedzik, Bartolweski, Ince, Rejczyk, Jezierski, Guercio

FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 5:0 (3:0) Góly:

15. Vojta

19. Mašek

27. Jawo

70. Ladra

73. Ladra Góly:

Sestavy:

I. poločas: Mikulec – Kadlec, Donát, Králik, Fulnek – Langhamer, Sakala, Stránský, Mašek – Vojta, Jawo.

II. poločas: Šeda – Donát, Poulolo, Suchý, Kostka – Mareček, Sakala – Fila, Ladra, Kušej – Pulkrab. Sestavy:

I, poločas: Dvořák – Pernica, Kulhánek, Beránek, M. Pudil – Šubrt, Frizoni, Onije, Mza – Šimeček, Hodek.

II. poločas: Kolář – Oluwajuwonlo, Franěk, Soukeník, Breda, Dostál, Holoubek, Biegon, Záviška, A. Pudil, Kůrka Rozhodčí: Trska – Hádek, Beneš

FK Pardubice FK Pardubice : FK Dukla Praha FK Dukla Praha 1:1 (0:0) Góly:

74. Huf Góly:

76. Barac Sestavy:

Stejskal – Surzyn, Koukola, D. Šimek – Vacek, Juzvak (C), Míšek, Brdička, Stradins – Krobot, Zlatohlávek Sestavy:

Hruška – Vondrášek, Hašek, Peterka (C), Doda – Ferreira, Kozma, Hora, Moulis – Matějka, Mešanović Náhradníci:

Budinský – S. Šimek, Darmovzal, Mareš, Huf, Patrák, Solil, Appiah, Tischler, Chukwuebuka Náhradníci:

Spilka – Matoušek, Jeřábek, Holiš, Ludvíček, Barac, Ullman, Osuagwu, Douděra, Vošnjak, Špatenka Počet diváků: 360

FK Jablonec FK Jablonec : NK Osijek 0:1 (0:0) Góly:

Góly:

80. Mikolčić Sestavy:

Hanuš – Martinec, Tekijaški, Hurtado – Cedidla, Beran, Nebyla, Polidar – Alegue, Puškáč, Čanturišvili. Sestavy:

Čavlina – Mkrtčjan, Guedes, Duarte, Jurišić – Soldo, Nejašmić, Pušić – Matković, Miérez, Bukvić.

FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava : KKS Lech Poznaň 0:2 (0:0) Góly:

Góly:

50. Antczak

71. Ishak Sestavy:

Markovič – Juroška, Frydrych, Pojezný, Kpozo – Šudák, Klíma, Nogha, Grygar, Šehič – Prekop Sestavy:

1. poločas: Mrozek – Pereira, Gurgul, Milič, Andersson, Hotič, Karlström, Sousa, Velde, Marchwińsko, Szymczak



2. poločas: Bednarek – Czerwiński, Mońka, Pingot, Borowski, Ba Loua, Murawski, Kozubal, Antczak, Gholizadeh, Ishak Náhradníci:

Letáček – Fukala, Tanko, Kubala, Měkota Náhradníci:

Medrala – Brzyski, Gmur, Stankiewicz, Wilak, Wolowiec Žluté karty:

17. Juroška, 69. Kpozo Žluté karty:

15. Sousa

SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : AS Trenčín 3:0 (0:0) Góly:

53. Mikulenka

65. Beneš

87. Hadaš Góly:

Sestavy:

Stoppen – Breite (C), Israel, Juliš, Kliment, Langer, Matys, Navrátil, Pokorný, Sláma, Zifčák Sestavy:

Šulla – Ben Sallam, Bondarenko, Djerlek, Emeka, Gajdoš, Holúbek (C), Jude, Kmeť, Stojsavljevič, Uchegbu Náhradníci:

Macík – Beneš, Dohnálek, Elbel, Hadaš, Mikulenka, Muritala, Pospíšil, Šíp, Spáčil, Zorvan Náhradníci:

Sláviček – Brandis, Donkor, Fiala, Hájovský, Mikulaj, Pávek, Praženka, Prekop, Skovajsa

SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 4:3 (1:0) Góly:

34. Osmančík

49. Ogiomade

52. Skalák

66. Tranziska Góly:

48. Franěk

60. Smutný

82. Pešek Sestavy:

Köstenbauer – Atemona, Nikl, Čoudek, Kotula – Ogiomade, Skalák, Mintongo, Osmančík – Hora, Ondrášek Sestavy:

Soukup – Hošek, Štetka, Boussou, Labaran, Sadiq, Lacko, Křivánek, Šancl, Selnar, Záhradník. Náhradníci:

Škugor, Havel, Lipczinski, Novák, Zíka, Šigut, Suchan, Čermák, Trummer, Hubínek, Tranziska Náhradníci:

Mastný, Chytrý, Sládek, Haala, Vítek, Pešek, Křehlík, Ritter, Franěk, Smutný. Rozhodčí: Lovětinský – Vican Miroslav, Vican Petr

FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava : FC Dundee 0:3 (0:0) Góly:

Góly:

53. Graham

74. Richardson

76. Robertson Sestavy:

Kubný – Adediran, Aririerisim, Boula, Buchta, Ewerton, Holzer, Kubala, Lischka, Rusnák, Šín Sestavy:

McCracken – Astley, McGhee, Tiffoney, Cameron, Mulligan, Trialist, McCowan, Palmer-Houlden, Graham, Sylla Náhradníci:

Letáček – Fukala, Juroška, Měkota, Prekop, Tanko Náhradníci:

Legzdins, Sharp, Kerr, Lochhead, Reilly, Robertson, Rudden, Trialist, Corrigan, Anderson, Richardson Žluté karty:

88. Boula, 90. ? Žluté karty:

90. ?

TSC Bačka Topola : 1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 1:1 (0:1) Góly:

75. . Góly:

16. Azevedo