Přehlížení brutálních faulů ‚slepými‘ rozhodčími: Matějovský měl být vyloučen ve dvou zápasech. A nebyl

Praha Měl správně pykat za předchozí faul, přesto dostal druhou šanci. Mladoboleslavský Marek Matějovský v utkání z předminulého týdne na Spartě zašlápl nohu Srdjana Plavšiče, který byl ve skluzu. Místo červené karty ale uviděl od sudího Proskeho jen žlutou. Dodatečný trest nedostal ani následně od disciplinární komise.

Takřka totožná situace pak nastala v úterním souboji Středočechů proti Olomouci. Zůstal i hlavní hrdina, tedy zkušený středopolař Matějovský, jen se proměnil zbytek obsazení – zraněným hráčem byl David Houska, „slepým“ hlavním rozhodčím, který nemá v oblibě červenou barvu, pak Alex Denev.

Olomoucký záložník si ze souboje s bývalým reprezentantem odnesl ošklivou otevřenou ránu na holeni, i přes to zvládl dohrát poločas, o přestávce ale musel na šití a následně do nemocnice na ošetření. Ač byl i v tomto utkání přítomen videorozhodčí (Pavel Franěk), Matějovský znovu uviděl pouze žlutou kartu.

„Je to smutný. David měl pět stehů, na jeho nohu je hrozný pohled, museli jsme ho odvézt do nemocnice. Nechápu, jak tohle mohou rozhodčí takhle nechat. Máme video a my máme kluka, kterému málem zlomí nohu,“ nechápal olomoucký trenér Radoslav Látal.

Z verdiktu sudích byli překvapeni i Houskovi spoluhráči. „Ten zákrok jsem neviděl, ale o poločase jsem viděl, jak mu doktor šil nohu. Je zbytečné se k tomu vyjadřovat. Byli tady rozhodčí, kteří jsou za to zodpovědní. Když jsem ale o poločase viděl Davidovu nohu, říkal jsem si, že to asi měla být červená…“ kroutil hlavou Martin Nešpor.

Největším paradoxem budiž, že pokud by Matějovský dostal červenou kartu už za faul na Plavšiče, proti Olomouci by vůbec nenastoupil. Není to však zdaleka poprvé, kdy sudí mávli rukou nad zcela prokazatelně brutálním faulem.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Nestaci si napsat na svuj twitterovy ucet, ze ochrana zdravi hracu je prioritou. Komise rozhodcich to musi prosadit v praxi. Padni komu padni, klubum velkym i malym, reprezentantum i juniorum. A ti rozhodci, kteri to nechapou, by meli hledat jinou praci. Tohle proste nechceme. https://t.co/LCmEgfYryi oblíbit odpovědět

Jen o kolo dříve neviděl kartu Mikuš za faul na Jana Bořila, jemuž zase sudí odpustil ošklivý souboj s Jovovičem, sparťan Krejčí pak za likvidační úder loktem dostal nejdříve jen žlutou kartu (tehdy byl hlavním opět Denev, který zákrok viděl z pár kroků, červenou udělil až po zhlédnutí videa).

Proti přivírání očí nad brutálními fauly se vymezil již i slávistický boss Jaroslav Tvrdík, který zároveň stihl vyčinit svému kapitánovi Bořilovi.

„Nestačí si napsat na svůj Twitter účet, že ochrana zdraví hráčů je prioritou. Komise rozhodčích to musí prosadit v praxi. Padni komu padni. A ti rozhodčí, kteří to nechápou, by měli hledat jinou práci,“ napsal na svůj Twitter k fotografii otevřené Houskovy rány.

Není to však poprvé, co na tento problém upozorňuje. „Nám mimořádně vadí, jak někteří sudí v poslední době trestají surové zákroky. Na jednání LFA jsme vyzvali Komisi rozhodčích, aby brutální a zákeřnou hru trestali, a pokud se tak nebude dít, aby je řešila a postihovala. To se jednomyslně odhlasovalo,“ řekl pro Lidovky.cz minulý týden Tvrdík.

Splní apel LFA na nově se tvořící Komisi rozhodčích, který ale spadá pod fotbalový svaz, účel, nebo se budou podobné zdraví nebezpečné zákroky opakovat dál?