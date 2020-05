Problémy pro fotbalovou ligu. Plošné testy prokázaly koronavirus u hráče Boleslavi

Praha Komplikace pro fotbalovou ligu: plošné testy před plánovaným pokračováním letošního ročníku odhalily nákazu u jednoho z hráčů Mladé Boleslavi. Jako první přinesl informaci server Seznam Zprávy.

Fotbalová liga má začít v sobotu odloženým soubojem Teplice - Liberec. Mladá Boleslav má poprvé nastoupit v úterý 26. května proti vedoucí Slavii.

Jde zatím o jediný případ, plošnými testy dosud prošlo šestnáct z dvaatřiceti profesionálních klubů první a druhé ligy.

Testy prošlo 740 hráčů, trenérů a dalších členů realizačního týmu i pracovníků klubů, kteří jsou s mužstvem v blízkém kontaktu.

„Během nedělního dne obdržela Ligová fotbalová asociace (LFA) informaci o průběžných výsledcích, z nichž vyplývá, že od pátečního dne došlo k přetestování 740 osob z celkem 16 klubů. Pozitivní vzorek na přítomnost viru SARS-CoV-2 byl zatím nalezen pouze u jedné osoby. A to v klubu FK Mladá Boleslav,“ oznámila LFA.

Dalších šestnáct klubů prochází testy v pondělí.



O pozitivním případu podle manuálu LFA má příslušná krajská hygienická stanice informovat klubového lékaře a ten pak vedení soutěže. Jména se médiím sdělovat nemají.

Jde údajně o mladoboleslavského hráče, který je v izolaci. Do karantény krajská hygienická stanice poslala jen jeho.

Ostatní hráči, trenéři i realizační tým v nejbližší době podstoupí další testy. Podle jejich výsledků, což by mělo být během úterý, se rozhodne o dalším postupu.

„V rámci testování jsme jeden pozitivní případ v týmu boleslavských fotbalistů zaznamenali. Výsledek jeho testu byl k dispozici v sobotu, ještě se v ten den vyskytoval na přípravném utkání, ale hráči nebyli v kabinách, jen venku. Proto zatím nebylo třeba vyhlásit karanténu i pro další hráče. Do ní je umístěn pozitivně testovaný hráč a také osoby, se kterými v předepsaném období přišel do blízkého styku. Není to nikdo z fotbalového oddílu,“ řekla mluvčí středočeské Krajské hygienické stanice Dana Šalamounová serveru Seznam Zprávy.

Pokud by testy odhalily další případ, krajská hygienická stanice může poslat do dvoutýdenní karantény celé mužstvo. Tím by byl výrazně narušen jízdní řád zbývající části sezony.

„Co se týče dalších kroků směrem k mladoboleslavskému celku, tak ty jsou nyní plně v kompetenci krajské hygienické stanice, pod kterou klub spadá a se kterou už úzce spolupracuje,“ podotkl tiskový mluvčí LFA Štěpán Hanuš.

„Věříme, že v případě negativních výsledků všech zúčastněných se klub brzy vrátí do plné přípravy. Ligová fotbalová asociace ani klub nebude zveřejňovat identitu pozitivně testované osoby ani dále celý případ komentovat.“

Minulý týden si kluby odsouhlasily, že sezonu dohrají. Před sebou mají šest kol základní části, pět kol nadstavby, baráž o záchranu a také semifinále a finále poháru. Všechno je naplánováno tak, že poslední zápas by se měl odehrát 19. července.