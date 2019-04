Prohra mrzí, ale těší mě, že o nás hráči Chelsea mluvili jako o nejlepším týmu, přiznal kouč Slavie Trpišovský

PRAHA Spokojený se hrou, ale smutný z toho, že se jeho svěřencům nepodařilo proměnit dvě velké gólové šance, byl po zápase s Chelsea Jindřich Trpišovský. Podle něj ale má Slavia i přes domácí prohru 0:1 šanci na postup, pokud za týden v Londýně předvede podobný výkon jako v první půli.

„Nedali jsme gól, navíc jsme prohráli, což je pro nás špatný a nabouralo to výrazně naše postupové plány. V první půli jsme plnili to, co jsme chtěli a měli a soupeře jsme bohužel k ničemu nepustili. Převládá u nás velké zklamání z prohry,“ smutnil na tiskové konferenci po zápase Trpišovský.

Pane trenére, proč se Slavii nepodařilo udržet velmi dobrý výkon z prvního poločasu i v tom druhém?

Ve druhé půli jsme bohužel ztratili výšky, hráli jsme často bez míče a Chelsea nás zatlačila. Bohužel nás Chelsea zatlačila a v závěru nás potrestala gólem.

I tak jste si ale ve druhé půli vypracovali velké šance zásluhou Bořila a Traorého. Proč podle vás neskončily gólem?

Měli jsme paradoxně dvě velké šance ve druhé půli, ale ty fantasticky zlikvidoval Kepa (Arrizabalaga). Ukázal, že je vynikající na nohách, je velice rychlý. Troufám si říct, že kdyby nebyl v bráně on, obě střely skončí v bráně. Když nedáte z několika slibných náznáků gól, nemůžete vyhrát. Proti Genku a Seville jsme šance vyřešili lépe než dneska, bohužel.

Splnila vaše střídání to, co podle vás měla?

Chtěli jsme dostat do útoku tři hráče, abychom zneutralizovali střídající hráče Chelsea. Chtěli jsme vysoko presovat a to se nám v první půli dařilo. Ve druhé půli se nám to už tolik nedařilo, takže jsme chtěli Chelsea rozbít tu jejich zažitou hru. Potřebovali jsme stejně jako v rugby vystřídat v 70. minutě hned sedm hráčů, kterým docházel dech, ale nedalo se nic dělat.

Jaké jsou podle vás nyní šance Slavie na postup do semifinále?

Budeme se o postup snažit i přesto, že Chelsea hraje mnohem lépe doma než venku. Záleží samozřejmě na tom, s jakou sestavou na nás Chelsea vyrukuje. Hazard, Kante a Loftus-Cheek, který ve druhé půli střídali, výrazně přitopili pod kotlem. Jejich obrovská kvalita byla znát.

Stihl jste se po zápase pobavit s někým z Chelsea?

Gianfranco Zola (asistent kouče Sarriho) nás velmi chválil a také hráči Chelsea říkali, že proti nám hráli nejtěžší zápas v Evropské lize. Přáli nám hodně štěstí do zápasu se Spartou v neděli a my jim zase do zápasu s Liverpoolem.