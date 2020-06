Promarněný talent. Jednička draftu zhasíná, v KHL si ho Rusové přehazují jako horkou bramboru

Praha Jednou za čas se první volba v draftu NHL prostě nevydaří. Své o tom může vyprávět třeba český útočník Patrik Štefan... Za jeho posledního následovníka se dá považovat Nail Jakupov, jednička mezi talenty roku 2012, vedle kterého se v NHL rozkoukával Connor McDavid. Kde je ale mladý Rus teď? Kluby KHL si jej přehazují i s jeho přehnanými platovými požadavky.

„Nail Jakupov je zase blíž Severní Americe. Přestoupil do Chabarovsku,“ komentoval jízlivě poslední hráčův přesun jeden z ruských novinářů.



Zatím však není jasné, zda se někdejší obrovská naděje NHL nakonec skutečně stane novým spoluhráčem početné české ekipy v Amuru. Důvodem mají být obrovské finanční požadavky Jakupova, jehož představa o ročním platu je údajně 70 milionů rublů (téměř 24 milionů korun).

Kvůli koronakrizi a nastolení platového stropu v KHL se s Jakupovem po dvou letech rozloučil velkoklub SKA Petrohrad a 26letý útočník se začátkem května stal posilou Viťazu Podolsk. Ani ten se však s Jakupovem na platových podmínkách nedohodl, neboť zmíněná částka představuje víc než dvojnásobek nejvyššího platu v klubu. A tak práva na Jakupova putovala tento týden zase dál, tentokrát do dálněvýchodního Chabarovsku.

Je jasné, že pokud se bude chtít stříbrný medailista z MS juniorů 2012 zabydlet v novém působišti, musí ze svých finančních požadavků v těžké době výrazně slevit. Před osmi lety by každopádně málokdo hádal, v jaké situaci se tehdejší jednička draftu, kterou si vybral Edmonton, za několik let ocitne. „Žije každým střídáním. Vždy ze sebe dostane 120 procent,“ vyzdvihoval tehdy legendární Igor Larionov coby agent svého klienta – hrdého Tatara a muslima.

Slušný úvod, potom pokles

Jakupov se třásl na premiéru v NHL, kterou pozdržela stávka. Po ní ale nasbíral ve 48 zápasech své zkrácené debutové sezony solidních 31 bodů (17+14), v dalších ročnících už ale jeho bodový příspěvek klesal. Přitom zkraje sezony 2015/16 věštili odborníci slibnou budoucnost spojení Jakupova s tehdejší jedničkou draftu Connorem McDavidem, na ledě si rozuměli. „S Nailem se mi hraje výborně, hodíme se k sobě. Je to rozený střelec, takže mu stačí jen v pravou chvíli přihrát,“ liboval si McDavid na jaře 2016.

To ještě netušil, že v další sezoně už bude Jakupov hráčem St. Louis. Ani tam ale neoslnil, naopak mnoho zápasů strávil v pozici zdravého náhradníka a o část sezony přišel kvůli zranění kolena. Po mizerném ročníku chtěl Rus ještě vydržet v NHL a zkusil štěstí v Coloradu, jenže po dalším prachbídném roce to vzdal a poroučel se do ruského Petrohradu. Po šesti letech v NHL a bez jediného klání v play off.

První sezona v SKA se synovi vlivného Raila Jakupova celkem vyvedla, ta druhá (a zatím poslední) už nevýrazností znovu připomínala trápení v NHL.

Nadměrná pracovitost škodí

Proč se vlastně z Jakupova stal největší provar desetiletí? Někteří tvrdí, že jej srážela přílišná pýcha na post jedničky draftu. Podle jiných bylo brzdou neefektivní bruslení, kdy rychlost neodpovídala míře vynaloženého pohybu. Mnozí připomínají až nadměrnou pracovitost, která Jakupovovi spíše škodila.

Možná angažmá v Chabarovsku (či jinde) pomůže oživit jinak nepříliš veselou kariéru kdysi nadějného hokejisty. Nejprve se však zřejmě bude muset finančně uskromnit.