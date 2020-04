Promarněný talent? Kdepak, Ödegaard roste ve velkou hvězdu a vyhlíží návrat do Realu

V souvislosti s norským fotbalem se všem ihned vybaví jméno Erlinga Haalanda, který vlétl do Bundesligy jako velká voda a svými výkony v této sezoně udivuje celý svět. Další mimořádný talent z této severské země tak zůstává ve stínu více sledovaného krajana. Martin Ödegaard si v šestnácti letech ukousl až příliš velké sousto, na působení v Realu Madrid nebyl připraven. Putování po hostováních jej ale zocelilo. Šikovný záložník je připraven se v blízké budoucnosti stát plnohodnotnou součástí Bílého baletu.

Oba zázrační mladící z Norska se na staru svých kariér vydali jiným směrem. Haaland odešel z domácí soutěže do rakouského Salcburku a tuto zimu přestoupil do Dortmundu. Vybral si organizace, které si zakládají na práci s talentovanými hráči a fungují jako přestupní stanice na cestě do velkého klubu. Naopak Ödegaard se rozhodl menší, postupní krůčky přeskočit a po jediné sezoně mezi dospělými se nechal v roce 2015 zlákat nabídkou Realu Madrid, kde se mladí fotbalisté vzhledem k obrovské konkurenci prosazují velmi obtížně.



Zájem madridského giganta byl zcela oprávněný. Odchovanec z Drammenu se v dresu Strømsgodsetu pravidelně prosazoval v norské nejvyšší soutěži, videa s jeho technickými finesami obletěla celou planetu. Za národní tým poprvé naskočil ve věku 15 let a 300 dní, a stal se tak historicky nejmladším hráčem, který zasáhl do utkání evropské kvalifikace.

Ödegaard odešel do Realu zhruba za pětasedmdesát milionů korun, jeho týdenní plat se měl pohybovat okolo tří milionů korun týdně. „Neskutečné. Sen, který se stal skutečností, a zároveň obrovská pocta. Pokud se dostanu do A-týmu, budu nesmírně šťastný,“ řekl tehdy šestnáctiletý teenager.

Pouze marketingový tah

Poměrně brzy se ukázalo, že odchod do Bílého baletu byl pro talentovaného Nora, jehož otec zaujal v klubu pozici trenéra mládeže, předčasný. Mezi hvězdami se Ödegaard dle očekávání neprosadil, přeřazení do béčka nesl těžce a začal trucovat. Španělská média jej nazvala „rozmazleným klukem, na něhož si stěžují i spoluhráči“. Vše vyvrcholilo konfliktem s tehdejším trenérem B-týmu Zinedinem Zidanem, který vzpurného mladíka na dva zápasy odstavil ze sestavy.

Na konci sezony 2014/15 ale Ödegaard do La Ligy přeci jen naskočil. V utkání proti Getafe vystřídal Cristiana Ronalda a odehrál dvaatřicet minut: „Cítím velkou hrdost. Snažil jsem se to užívat, ale před tolika lidmi na mě trochu dolehla nervozita.“ Pro norského mladíka se doposud jednalo o jediný soutěžní start za madridský velkoklub. „Že nastoupil, bylo rozhodnutí prezidenta Florentina Péreze. Celý jeho přestup byl pouze marketingový tah,“ uvedl ve své biografii trenér Realu Carlo Ancelotti.

Pod Rafaelem Benítezem už Ödegaard šanci nedostal, dveře do A-týmu pro něj zůstaly zavřené i po povýšení již zmíněného Zidaneho. A protože ani jeho výkony ve třetí španělské soutěže nedosahovaly vysokých očekávání, začalo se mluvit o možnosti hostování v menším klubu.

Nizozemské procitnutí

V lednu roku 2017 přilétlo laso z nizozemského Heerenveenu, kde uvadající talent za rok a půl zaznamenal pět branek i asistencí. „Udělal jsem správný krok. Trénovat s těmi nejlepšími byla velká škola, ale potřebuji pravidelně nastupovat na té nejvyšší úrovni,“ kvitoval Ödegaard svůj přesun do Eredivisie.

Nejvyšší fotbalová soutěž v zemi tulipánů patří k nejofenzivnějším ligám v celé Evropě a pro mladé hráče často představuje ideální odrazový můstek, což se v tomto případě potvrdilo. Norský šikula znovu našel chuť k fotbalu a začal naplno ukazovat svůj potenciál. Ročník 2018/19 strávil ve Vitesse Arnhem, jemuž devíti góly a dvanácti přihrávkami pomohl k pátému místu v tabulce.

„Statistiky sice nejsou vše, ale jsou důležité pro mé sebevědomí. Momentálně se cítím dobře, v Nizozemsku se rozvíjím. Je na mě kladen tlak a to mi pomáhá,“ uvedl Ödegaard, okolo něhož začal kroužit třeba Ajax Amsterdam. Celá situace se nakonec vyvinula jinak. Kmenový hráč Bílého baletu se minulé léto vrátil do Španělska a začal pravidelně nastupovat za Real. Nikoliv však za Real Madrid, ale Real Sociedad.

Tvořivý záložník v San Sebastianu, který v tabulce La Ligy drží čtvrtou příčku, ukazuje, že je připraven a schopen se prosadit i v jedné z nejlepších fotbalových soutěží na světě. „Pořád chce míč a vždy přesně rozehrává, volí správná řešení. Má brilantní první dotek, přihrávky a obrovský přehled,“ nešetřil chválou komentátor a sloupkař deníku The Guardian Sid Lowe.

Jedna z hlavních tváří přestavby

Bílý balet má za sebou fantastické desetiletí. Dvakrát ovládl domácí ligu i pohár, v Lize mistrů triumfoval hned čtyřikrát. Čas ale nelze zastavit, hlavní tahouni vítězné generace stárnou. Sergiu Ramosovi a Lukovi Modrićovi je čtyřiatřicet, Karimu Benzemovi dvaatřicet, Marcelovi jednatřicet a Tonimu Kroosovi s Garethem Balem třicet let.

Kádr prochází postupnou obměnou a mladší fotbalisté dostávají stále více prostoru. Ve středu pole pravidelně nastupuje jednadvacetiletý Federico Valverde, obranu soupeře zaměstnávají teprve devatenáctiletí Brazilci Vinícius Júnior s Rodrygem, ke kterým se co nevidět přidá ještě o rok mladší Reiner, třicetimiliónová posila z Flamenga.

Podle posledních zpráv chce prezident Pérez v nadcházejících dvou letech ulovit i Kyliana Mbappého a Erlinga Haalanda, potenciální nástupce nesmrtelného dua Messi - Ronaldo. A Ödegaard? V Sociedadu je spokojen a zvažuje využití možnosti k prodloužení hostování o další rok: „Mým hlavním cílem pořád je uspět v Realu Madrid a vyhrávat s ním trofeje. Ale nechci to uspěchat, rád si počkám na správný okamžik.“

Zdá se, že si mladý Nor z dosavadního průběhu své kariéry přeci jen něco odnesl.