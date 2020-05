Pronajmout si celý hotel? Pravidla jsou vágní a kluby za ně utratí miliony, vypočítává opavský ředitel Rovňan

Praha/OPAVA Tři kluby se na ligovém grémiu, kde se hlasovalo o pokračování fotbalové sezony, zdržely hlasování. Byla mezi nimi i Opava, které vadí „vágně nastavená pravidla plná otazníků“, která podle ředitele Slezského FC Jaroslava Rovňana nebudou schopny všechny týmy plně dodržovat.

Lidovky.cz: Opava byla mezi třemi kluby, které se při hlasování o pokračování ligy zdržely hlasování. Proč jste se zdrželi hlasování, a pokud jste s návrhem nesouhlasili, proč jste nehlasovali proti?

K hlasování už bych se nevracel. Grémium je za námi, nemá smysl brečet nad rozlitým mlékem. Díváme se dopředu.

Lidovky.cz: Jaké máte proti pokračování ligy výhrady? Nelíbí se vám obecně přerušenou soutěž dohrávat, nebo ji nechcete natahovat do července? Nebo vám spíš vadily okolnosti, které návrh a volbu doprovázely?

Proti pokračování ligy samozřejmě nejsme, to je bez debat. Jsme fotbalový klub – chceme hrát fotbal. Kdyby ne, mohli bychom to tady zavřít. Nelíbí se nám vágně nastavená pravidla plná otazníků. V rukách sice držíme manuál, jak by se měla utkání v této době organizovat, nicméně není průřezově platný pro všechny profesionální kluby. Jestli si někdo myslí, že některé druholigové celky jsou schopny dostát těmto pravidlům, já o tom nejsem přesvědčen.

Ředitel SFC Opava Jaroslav Rovňan



Lidovky.cz: Která pravidla jsou podle vás vágní a bude problém je dodržovat?

Například omezení týkající se převlékání hráčů, počtu kabin a podobně. Těžko říct, jak na některých stadionech půjde zamezit křížení hráčů v jeho útrobách. Nejde jen o nás, ale také o další profesionální kluby, kde povaha stadionu toto nedovoluje či to minimálně ztěžuje.

Lidovky.cz: Probírali jste situaci s dalšími kluby? Proč se zdržely hlasování také Karviná a Zlín?

Samozřejmě, moravské kluby dokonce absolvovaly dvě společné schůzky, kde si vyměnily své názory a prodiskutovaly celou situaci. Na jednání byli pozváni i zástupci vedení LFA, ale nikdo nedorazil, což mi přijde vůči klubům krajně nefér. Ano, lze pochopit, že nikdo z nich nepřijel přímo na místo setkání, v dnešní době ale přece není problém spojit se například prostřednictvím video konference. Ve finále to ublížilo fotbalu jako celku.



Lidovky.cz: Jste kluby, které hrají v této sezoně o záchranu, a případný sestup by pro jakýkoliv tým v době koronavirové krize mohl být o to citelnější. Je tohle také důvod, proč jste návrh nepodpořili?

Část veřejnosti to tak samozřejmě vnímá. To je jasné a my s tím nic nenaděláme. Rozhodně jsme se ale nezdrželi hlasování kvůli obav ze sestupu. Rozhodnout se má na hřišti – to je jediné správné řešení, byť soutěž samozřejmě proběhne v nestandardních podmínkách.

Lidovky.cz: Probíhají už jednání s partnery o následcích aktuálního stavu, ať co se týče pokračování soutěže nebo výhledu sponzorství a podpory do další sezony? Budou se muset české kluby uskromnit?

Kluby se samozřejmě uskromnit musí, to je bez debat. S partnery se snažíme průběžně komunikovat. Nyní o to intenzivněji vzhledem k tomu, že se soutěž dohrává. Právě dohrání soutěže s těmito nestandardními podmínkami bude citelným zásahem nejen pro náš rozpočet na tuto sezonu.

Ředitel SFC Opava Jaroslav Rovňan komunikuje s rozhodčími

Lidovky.cz: Které z nestandardních podmínek a jak do toho rozpočtu zasáhnou? Dají se ztráty už nyní vyčíslit?

Rozpočtu se opatření dotknou především při venkovních zápasech, kdy například při ubytování je potřeba si pronajmout buď celý hotel, nebo celé patro. Kladeny jsou i další specifické požadavky. Hráči se nemohou na hotelu potkat s personálem a podobně. Výrazným výpadkem bude ztráta příjmu ze vstupného během domácích utkání. Celkové ztráty odhadujeme v řádech milionů.

Lidovky.cz: Řešilo se na grémiu plošné testování týmů (dvakrát před pokračováním a jednou před nadstavbou), které je podle ministerstva zdravotnictví podmínkou pro dohrání ligy? Už se ví, jestli to zaplatí LFA, nebo kluby?

Testování se na grémiu řešilo. Jednou z podmínek klubů bylo, aby toto testování zaplatila LFA. Bylo nám vyhověno. V každém klubu by tak mělo být otestováno padesát osob.

Lidovky.cz: Opavský trenér Balcárek říkal, že při dvou zápasech týdně nemůže být závěr ligy regulérní. Souhlasíte s tím? Je to velký důvod, kvůli němuž jste návrh nepodpořili?

Tato podmínka je pro všechny stejná, i když je jasné, že kluby se širšími kádry jsou oproti menším klubům ve výhodě. Tohle ale není žádný argument pro nedohrání soutěže.

Lidovky.cz: Jak se příprava opavského týmu vyvíjí? Kolik vás čeká přípravných zápasů před pokračováním ligy?

Máme za sebou první přípravný zápas s Líšní, v plánu máme sehrát ještě dva zápasy. Příprava se vyvíjí takřka standardně až k omezením týkajících se hlavně zázemí a podobně, ale pereme se s tím statečně.

Lidovky.cz: Jak uzpůsobíte týmový režim tomu zápasovému zápřahu?

To je plně v gesci trenérů a realizačního týmu.

Lidovky.cz: S posunem ligy do července souvisí i nutnost prodloužení některých smluv a hostování. Už jste o tom s hráči, jichž se to týká, hovořili? Jak se k tomu staví?

Do úterý jsme ještě ani nevěděli, zda se bude pokračovat v sezoně, nebo ne. Tohle jsme tedy ještě neřešili, nicméně s hráči jsme v pravidelném kontaktu a určitě to budeme řešit.