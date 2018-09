Propadli jsme z produktivity, soudí Ščasný o porážce v Plzni

Plzeň Obrovské emoce během celého utkání, divoký závěr. „Já byl celý zápas hodně v klidu. Vnímal jsem to tak, že rozhodne první gól,“ říkal trenér sparťanských fotbalistů Zdeněk Ščasný po šlágru v Plzni. Dali ho domácí, kteří vyhráli 1:0.

Sparta poprvé v letošním ligovém ročníku prohrála. Nezvládla velký šlágr, jak se jí poslední dobou stává často. Nepodala výkon, jak se jí dařilo v poslední době.

„Nemáme se za co stydět, sehráli jsme tady vyrovnaný zápas,“ řekl Ščasný na pozápasové tiskovce.



Co výsledek znamená pro další vývoj ligy?

To vážně nevím, Plzeň teď jde před nás. My musíme pokračovat. Hráčům nemůžu vytknout, že by nepracovali. Minule na Baníku to byla válka, v Plzni se hrál fotbal. Hráčům můžu vytknout maximálně individuální chyby.

Rozhodla střela, která původně letěla mimo bránu, ale odrazila se od vašeho obránce. Mrzí vás porážka o to víc?

Mrzí mě, že jsme udělali trestuhodnou chybu. Mrzí mě, že jsme těsně před tím naši standardku rozehráli mizerně. Plavšič to dá Kozáčikovi přímo do ruky, to se nesmí stát. A taky nás může mrzet, že jsme ještě za stavu nula nula zahodili dvě šance.

Měli jste jich málo. Snad jen Tetteh...

Nemůže si přece nikdo myslet, že si proti Plzni vytvoříme deset gólovek. Ano šanci měl Tetteh, Šural už v první půli, pak mohl ke konci vyrovnat. Nebyli jsme efektivní, propadli jsme z produktivity, proto jsme prohráli.

Ale ani jste nehráli tak dobře jako v minulých zápasech. Souhlasíte?

To je váš pohled. Já to musím rozdělit na jednotlivé části. Plzeň byla lepší v úvodu, my jsme po 25 minutách reagovali změnou rozestavení, ale určitě jsme nebyli pod tlakem. Plzeň byla výborně připravená, Krmenčík tam jednou utekl. Byly pasáže, kdy jsme byli aktivnější my, jindy zase Plzeň. To je v takových zápasech běžné. Nikdo nemohl čekat, že Plzeň budeme devadesát minut válcovat.



Krátce po půli jste kvůli zranění musel střída Frýdka. Jak vám to narušilo hru?

O střídání si řekl už v půli, ale chtěli jsme, ať ještě vydrží. Každopádně to byl velký zásah. Nahradit Martina v jeho současné formě je těžké. Lukáš Vácha vypadá v tréninku dobře, ale vletět do takového tempo zápasu, to pro něj bylo složité.

Když jste se v posledních minutách pokoušeli o vyrovnání, k ničemu jste se i kvůli vypjatým situacím a emocím nedostali. Žluté karty, červená pro Stancia...

To byl blázinec. Plzeň závěr odehrála takticky velmi dobře. Jak jsme se k něčemu mohli dostat, když se z pěti minut nastavení čtyři a půl minuty nehrálo? Nechci to komentovat, hráči spěchali a možná z přemíry snahy tam byly fauly.

A vyloučení Stancia?

Nevím, co se tam stalo. Ale když sudí rozhodl podle videa, tak to bylo jasné. Bude nám chybět, je to jeden z klíčových hráčů. Možná mě to mrzí víc než porážka, vyloučit se neměl nechat.