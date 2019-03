Proti Brazílii chceme ukázat, že fotbal hrát umíme, věří po výprasku Kalas

LONDÝN Podle obránce Tomáše Kalase čeští fotbalisté před pátečním úvodním utkáním evropské kvalifikace na půdě favorizované Anglie dobře věděli, do čeho jdou, a museli počítat s tím, že jen těžko budou moci pomýšlet na tři body. Věří, že se tým z debaklu 0:5 oklepe a už v úterý doma v přípravě proti Brazílii ukáže, že fotbal hrát umí.

„Nám bylo jasné, že v tom zápase jsme mohli jen získat. Ne že bych se snažil být alibista nebo něco takového, ale ti, co sledují fotbal a rozumějí mu, vědí, do čeho jsme šli. Kdybychom přijeli s tím, že stoprocentně urveme tři body, zbytečně bychom si něco nalhávali,“ řekl Kalas novinářům.

„Ale to neznamená, že bychom šli na hřiště s tím, že budeme jen bránit výsledek, abychom dostali co nejmíň gólů. Snažili jsme se vyhrát, i když to teda úplně nevypadalo. Ale kvalita soupeře se projevila,“ dodal stoper anglického druholigového Bristolu.

Je přesvědčen, že nejvyšší prohra v samostatné historii český tým nepoznamená. „Řekl bych, že kluci jsou tady zkušení. Samozřejmě každý už si prošel těžkými zápasy, kde se nedařilo nebo se prohrálo o dost. To se jednou za čas prostě stane,“ uvedl Kalas. „Jsme profesionálové, nejsme ve fotbale prvním dnem nebo rokem. Měli bychom ukázat, ať už teď proti Brazílii nebo v červnu (v kvalifikaci), že fotbal hrát umíme,“ doplnil.

Ve Wembley prožil nešťastný zápas, který nechtěně korunoval vlastním gólem na 0:5. „Samozřejmě to jde z větší části za mnou, i když jsem neměl nějak extra čas zareagovat. Ale mělo to jít úplně jinam, než to šlo,“ řekl Kalas.



„Není to nic příjemného, ale ve fotbale nejsem první rok, abych se z toho sesypal. Že bych končil s fotbalem, to ne. Že to bylo za stavu 0:4, to je malá polehčující okolnost. Ale to už se bavíme o hodně bizarním humoru,“ uvedl Kalas.

V závěru prvního poločasu byl společně s Pavlem Kadeřábkem i u zákroku na Raheema Sterlinga, po kterém Harry Kane z penalty zvýšil na 2:0. „Vzhledem k tomu, že Kadeř dostal žlutou, tak pískal asi faul Kadeře. Můj kontakt přišel, až když měl Jirka Pavlenka balon v rukách. Jestli tam bylo něco předtím, aby Sterling padal, to nevím,“ podotkl Kalas.

Smolné byly vedle jeho vlastní branky i další dva inkasované góly v druhé půli. „Nešťastná teč, předtím nešťastný odkop, který trefil mě. Sterling se otočil a dal gól. Takže ty tři góly v druhé půli vůbec nemusely padnout. Když se ještě od vás odkloní štěstí, které je v takových zápasech celkem potřeba, tak to takhle dopadá,“ konstatoval Kalas.