Belgie se bála o výsledek, na mužstvo jsem hrdý. Provod v české lize dlouho nezůstane, chválil Šilhavý

Praha První nerozhodný výsledek fotbalové reprezentace v éře trenéra Jaroslava Šilhavého se zrodil po nejlepším výkonu. „Jsem hrdý na mužstvo, jak jsme to zvládli,“ prohlásil kouč po sobotní remíze 1:1 s Belgií.

Češi čelili prvnímu týmu světového žebříčku, vedli a v závěru za stavu 1:1 měli několik možností na vítězství. „Belgie se o výsledek obávala,“ všiml si Šilhavý.



Nejste z výsledku zklamaný?

Jsem pokorný, ale ten závěr, kdy jsme měli šance... Nesmířili jsme se s remízou, byť si jí vážíme a ceníme. Belgičanům jsme byli vyrovnaným soupeřem, chvílemi jsme byli i lepší.

Na podzim 2019 jste v Praze porazili Anglii 2:1. Bylo to s Belgií podobné?

Výkon byl ještě lepší než s Anglií, kvalitnější, což dokázalo, kolik jsme měli šancí. Řekl bych, že víc než Belgie. Ale nechci to moc zakřiknout, je to jeden krůček na naší cestě. Musíme chtít pořád víc a víc. Abychom se usadili výš, musíme takové výkony opakovat. Už Wales nám v úterý ukáže, kde jsme. Byla by škoda ten zápas prohospodařit, i když máme velký respekt.

Co výkon znamená pro kvalifikaci, která se rozjíždí? Ukazuje se, že postup na mistrovství světa nemusí být vysoko?

To je předčasné, na soudy je brzy, máme za sebou dva zápasy. Radujme se z výkonu, který hráči předvedli, i z výsledku. Pořád je to Belgie, velmi silný tým. Ve hře je šest zápasů, nijak to nepřeceňujme.

Nelze si nevšimnout, že výkony se lepší.

Jsme za to rádi. A hlavně, že se to líbí lidem, že hrajeme aktivně dopředu, že máme šance, padají góly. Když to udržíme, tak třeba... Ale kvalifikace je ještě dlouhá.

Jak vám pomáhá současná Slavia a hráči, které pro národní mužstvo připravuje?

Jsme závislí na klubech, každého nám připravuje trenér v klubu. Slavia momentálně jede, daří se jí, má skvělý tým. My její hráče využíváme, oni si zase kvalitu a úspěchy přinášejí k nám a v reprezentaci to prodávají.

Proti Belgii dal gól Provod. Když jste na podzim 2018 k reprezentaci přišel, hrál ještě druhou ligu v Českých Budějovicích. Ukazuje se i na něm, jakou cestu národní mužstvo od té doby ušlo?

Zápas se musel líbit. Měli jsme proti sobě těžkého soupeře, nezalekli jsme se ho a hráli s ním otevřenou partii. Byli jsme hodně aktivní. Chceme se takhle prezentovat, i kluci to tak chtějí. Jsou spokojení, když se dostávají do šancí. A Lukáš? Ukazuje formu ze Slavie, asi tady dlouho nezůstane. Jeho kvalitu v Evropě vnímají.

Překvapil jste nasazením Holeše do středu zálohy. Splnil, co jste po něm chtěl?

Ano, splnil. Rozmýšleli jsme se mezi ním a Pavelkou. Rozhodli jsme se pro Tomáše vzhledem k fyzické síle Lukaka. Tomáš hraje poháry, taky je silový hráč, odehrál výborný zápas. S jeho výkonem jsem spokojený.