První hattrick od dob Baroše. Kluci, díky. Příště pomůžu zase já vám, řekl Souček

Praha Je to pět let a jeden měsíc, kdy dal Tomáš Souček za Slavii ligový hattrick proti Ostravě. Podruhé v kariéře nastřílel tři branky v jednom zápase ve středu večer v polském Lublinu za národní mužstvo proti fotbalistům Estonska. „Budu si pamatovat všechny góly, jsou přece jen za reprezentaci. Moc si toho vážím.“

Česko vyhrálo 6:2 a suverénně vstoupilo do kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru.

Šestadvacetiletý středopolař z West Hamu den před utkáním převzal cenu pro nejlepšího českého fotbalistu za rok 2020.

A proti Estonsku se stal prvním českým hráčem za posledních dvanáct let, který v reprezentaci vstřelil hattrick. Naposled se to podařilo Milanu Barošovi v září 2009 proti San Marinu.

„Pogratulovali jsme mu, má parádní formu. Hattrick je hattrick,“ říkal k Součkovi křídelník Jakub Jankto.

První gól dal hlavou po centru ze standardky. „Takhle nám to s Kubou Janktem vyšlo už poněkolikáté,“ líčil v rozhovoru pro Českou televizi.

Druhý ranou z více než dvaceti metrů. „Konečně mi taky vyšla střela z dálky.“

A třetí levačkou do odkryté brány. „Děkuju Pavlu Kadeřábkovi. Mohl už střílet, sám dát gól, ale ukázal, že je týmovým hráčem.“

Souček hrál za národní mužstvo jedenatřicátý zápas a dal góly číslo pět, šest a sedm.

Hattricky záložníků v kvalifikaci Antonín Panenka

Československo - Kypr 4:0 (1975) Peter Dubovský Československo - Rumunsko 5:2 (1993) Tomáš Souček Estonsko - Česko 2:6 (2021)

„Je to náš klíčový hráč, daří se mu ve West Hamu, pro nás a pro celou reprezentaci je to super. Takový hráč tady dlouho nebyl. Tolik gólů, co už dal. Ježíši, to je paráda,“ chválil Jankto.

„Potěšilo mě to,“ culil se Souček, když se doslechl o chvále spoluhráče. „Ukazuje to, jak máme skvělý tým. Klukům děkuju, jak mi ke gólům pomohli. Příště zase pomůžu já jim.“

Češi přitom do utkání nevstoupili dobře a brzy prohrávali. Netrvalo však dlouho a Schick vyrovnal, Barák skóre otočil a pak přišly chvíle Součka. Do poločasu zvýšil dvěma góly na 4:1, hattrick završil krátce po půli.

„Bylo nepříjemné, když jsme prohrávali. Byl to takový škraloup, jinak jsme odvedli dobrou práci. Viděl jsem, že máme kvalitu a že to dáme. A možná nám ten inkasovaný gól i pomohl, že nás ještě víc nakopl,“ přemítal Souček.

Češi neměli dost, ani když už byl zápas rozhodnutý. Hnali se za dalšími a dalšími góly. Skóre se zadrhlo až pro hromadném střídání v posledních dvaceti minutách.

„V poločase jsme si říkali, že nepolevíme. Šli jsme pořád do nich, chtěli jsme se sehrát, získat sebevědomí a dát co nejvíc gólů. Vždyť i skóre může hrát na konci roli,“ podotkl Souček.

„Je to hodně důležitá výhra. První zápas je vždycky nejdůležitější a určuje směr do toho dalšího. Za necelé tři dny máme Belgii, všichni se na ni těšíme. Víme, že to bude jiný level. Čeká nás jeden z největších a nejdůležitějších zápasů v celé kvalifikaci,“ zdůraznil Souček.