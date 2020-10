Prymula se snaží uklidnit sportovní fanoušky: Ligové zápasy by se mohly hrát, jedná se o tom

Zápasy nejvyšších ligových soutěží by se mohly bez diváků hrát při pravidelném testování na onemocnění covid-19. Na dotaz ČTK uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO), že se o tom jedná. Termín možného obnovení soutěží ani konkrétní sporty ale nesdělil, bude se muset nejdříve prodiskutovat model v návaznosti na nově vyhlášená opatření.

Vláda od 12. října zrušila volnočasové i profesionální aktivity sportovců. Týká se to i první fotbalové ligy a hokejové extraligy, které se do té doby mohly hrát bez diváků. Výjimku dostali fotbalisté pražské Sparty a Slovanu Liberec pro zápasy Evropské ligy, tenisový turnaj WTA v Ostravě a další mezinárodní akce, galavečer MMA v Brně. Zákaz sportovních soutěží zatím platí do 3. listopadu, dokdy má též platit nouzový stav.

„Jednáme o tom, že by ligové zápasy, a bude se to týkat opravdu jenom nejvyšších soutěží, mohly fungovat za předpokladu pravidelného testování. Tam jednání ještě probíhají. Bez diváků logicky,“ řekl Prymula.

Na dotaz, kdy by se mohlo znovu začít hrát, poznamenal, že se nejdříve musí prodiskutovat model v návaznosti na nová opatření. Vláda totiž od čtvrtečních 06:00 do 3. listopadu nařídila omezení pohybu a omezila kontakty na setkávání nejvýše dvou lidí, pokud nejsou ze stejné domácnosti.

Dosud mohli fotbalové týmy a další profesionální sportovci plnohodnotně trénovat venku. Z dosud platného opatření o omezení shromažďování na maximálně šest lidí totiž byly vyjmuty osoby v zaměstnání a společně vykonávající podnikatelskou činnost.

„Tady z logiky věci je mnohem větší problém. Znamená to, že už není možné hrát třeba fotbal venku, protože tady je omezení dvou osob. Bude muset být výjimka právě pro profesionální sportovce,“ dodal ministr.

Pravidelné testování hráčů už má ve svém protiepidemickém manuálu Ligová fotbalová asociace (LFA). Mužstva i realizační týmy prvoligových klubů musejí od začátku této sezony podstoupit před každým zápasem test na covid-19.